Chủ tịch doanh nghiệp công nghệ Việt đặt mục tiêu IPO tại Nhật Bản: 'Cụm từ lao động giá rẻ không còn đúng với kỹ sư trong nước'

Sau 14 năm phát triển, từ một công ty khởi nghiệp (startup) 6 người đến doanh nghiệp có khoảng 2.000 nhân sự, điều gì khiến ông tự hào nhất khi nhìn lại chặng đường đã qua?

Từ 6 thành viên với số vốn chỉ 80 triệu đồng, sau 14 năm, Rikkeisoft đã có 2.000 nhân sự, đạt doanh thu 1.200 tỷ đồng theo báo cáo tài chính đã được KPMG kiểm toán. Đối với chúng tôi, đây mới chỉ là những thành quả ban đầu chứ chưa thể nói là đã chạm tới mục tiêu đặt ra.

Ngay từ khi thành lập công ty, đích đến của chúng tôi luôn là vị trí số một Việt Nam. Không chỉ là số một ở trong nước hay khu vực Đông Nam Á, tôi muốn Rikkeisoft trở thành doanh nghiệp tạo ra tầm ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu.

Nếu hỏi về những điều khiến tôi cảm thấy tự hào, trước hết, đó là việc cả 6 thành viên sáng lập đến nay vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau, không một ai rời đi. Thứ hai, chúng tôi đã tạo cơ hội cho hàng nghìn bạn trẻ ra nước ngoài học tập, làm việc tại các quốc gia phát triển như Nhật, Mỹ, Hàn, Anh, Singapore. Trải nghiệm quốc tế này giúp họ thay đổi tư duy và trưởng thành vượt bậc, điều mà chính bản thân tôi từng khao khát khi còn là sinh viên. Thứ ba, đã có khoảng 20 đến 30 công ty khởi nghiệp tương đối thành công do chính các nhân sự cũ của Rikkeisoft thành lập.

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu, Rikkeisoft đã mở rộng thị trường và tệp khách hàng như thế nào trong suốt 14 năm qua?

Từ thời điểm xuất phát đến hiện tại, chiến lược của Rikkeisoft luôn là tập trung vào thị trường quốc tế, với quốc gia đầu tiên chúng tôi chinh phục là Nhật Bản. Thời điểm ban đầu, đối tác của chúng tôi là các startup hoặc các công ty có quy mô vừa và nhỏ.

Khi năng lực được nâng cao và doanh nghiệp lớn mạnh hơn, Rikkeisoft được làm việc với nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, bao gồm cả các doanh nghiệp trong nhóm Fortune 500. Thị trường hoạt động cũng mở rộng sang Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Úc và các nước Đông Nam Á. Hiện nay, khoảng 70% doanh thu của chúng tôi đến từ thị trường Nhật Bản, 20% đến từ Mỹ và gần 10% đến từ các thị trường còn lại.

Đi cùng với sự tăng trưởng về quy mô khách hàng là sự dịch chuyển về độ khó của các dự án. Trước đây, các doanh nghiệp Việt thường chỉ được giao phần có giá trị gia tăng thấp là code và test, tức là lập trình và kiểm thử.

Nhưng bạn cần biết rằng, toàn bộ quy trình phát triển phần mềm sẽ đi từ việc tiếp nhận đề bài, thiết kế, đưa ra giải pháp kỹ thuật, rồi mới đến lập trình, kiểm thử và vận hành. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt đã trực tiếp tham gia vào toàn bộ quy trình, thực hiện ngay từ bước đầu tiên là tư vấn giải pháp cho khách hàng.

Cụ thể, không ít trường hợp khách hàng chỉ biết họ muốn tăng doanh thu, tăng năng suất nhưng hoàn toàn mơ hồ về mặt giải pháp kỹ thuật. Lúc đó, họ phải cần tới năng lực tư vấn của Rikkeisoft để xây dựng lộ trình từ đầu đến cuối, thay vì chỉ đưa sẵn tài liệu và thuê gia công như trước.

Với việc trực tiếp giải những bài toán khó như vậy, phải chăng hình ảnh của các kỹ sư công nghệ Việt Nam trong mắt các đối tác nước ngoài cũng đã thay đổi?

Đúng vậy. Cách nhìn của các doanh nghiệp nước ngoài với kỹ sư Việt Nam đã và đang thay đổi. Trước đây, mọi người hay ví von việc gia công phần mềm giống như làm "công nhân" hay "lao động chân tay công nghệ". Đến nay, kỹ sư Việt Nam đã xuất hiện với hình ảnh đúng nghĩa một kỹ sư thực thụ, có năng lực thiết kế, tư vấn giải pháp và đảm đương các công đoạn phức tạp. Các đối tác quốc tế đang nhìn nhận chúng ta là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm rất cao.

Bên cạnh đó, theo thời gian, tôi nghĩ rằng cụm từ "lao động giá rẻ" đến nay đã không còn chính xác. Thực tế, mức lương của các kỹ sư công nghệ cấp cao tại Việt Nam hiện đã tiệm cận và không hề thua kém so với các kỹ sư đồng cấp tại Nhật Bản hay Mỹ. Khách hàng quốc tế hiện không quá đặt nặng vấn đề chi phí, cái họ quan tâm hàng đầu là khả năng thực thi, bàn giao dự án và mức độ thấu hiểu bài toán của họ. Do đó, việc định vị kỹ sư Việt Nam gắn liền với hai chữ "giá rẻ" đã không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Sự ra đời của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được kỳ vọng tạo động lực mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông, đâu là những cơ hội lớn nhất mà Nghị quyết này mở ra đối với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam?

Không chỉ dừng lại ở các điều khoản chính sách, theo tôi, giá trị lớn nhất mà Nghị quyết 57 mang lại nằm ở việc tạo dựng niềm tin. Lần đầu tiên, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cảm nhận được quyết tâm rất mạnh mẽ từ Nhà nước và Chính phủ trong việc coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển then chốt của quốc gia. Từ đó, tạo nên bệ phóng tinh thần rất lớn cho anh em doanh nghiệp công nghệ.

Đồng thời, các chính sách về ưu đãi thuế, cơ chế thử nghiệm sandbox hay đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chính là phần hạ tầng giúp doanh nghiệp công nghệ phát triển. Với Nghị quyết 57, Rikkeisoft nhìn thấy cơ hội lớn từ chính sách đào tạo và thu hút nhân tài. Đối với một doanh nghiệp công nghệ như chúng tôi, nhân tài chính là tài sản, là nguồn vốn quan trọng nhất. Khi nguồn vốn nhân lực này được quốc gia bồi dưỡng và mạnh lên, doanh nghiệp đương nhiên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Các chính sách về phát triển nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Người Việt Nam có sự thông minh, chăm chỉ và đặc biệt là khả năng tự học, thích ứng nhanh. Khi công nghệ thay đổi từng ngày từng giờ, việc học nhanh chính là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

Với những ngành công nghiệp truyền thống đã phát triển hàng trăm năm, chúng ta rất khó để đuổi kịp thế giới. Nhưng với những làn sóng mới hoàn toàn như AI hay bán dẫn, xuất phát điểm của Việt Nam và các quốc gia khác (trừ hai nước dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc) là tương đương nhau. Đây thực sự là thời cơ vàng cho các bạn trẻ Việt Nam.

Để đón đầu cơ hội này, các doanh nghiệp như Rikkeisoft rất cần một nguồn nhân lực vừa giỏi chuyên môn, nhạy bén với công nghệ mới, vừa phải thành thạo ngoại ngữ. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp cùng các chính sách đào tạo nhân lực từ Chính phủ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp giải được bài toán khát nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 5 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt tối thiểu 01 tỷ USD/năm. Là một người làm việc lâu năm ở thị trường nước ngoài, ông thấy đâu là điểm mấu chốt để hiện thực hóa mục tiêu này?

Về mặt con người và năng lực kỹ thuật, tôi hoàn toàn tin tưởng người Việt Nam đủ sức làm được. Tôi nghĩ rằng thách thức lớn nhất không nằm ở khâu năng lực sản xuất mà ở bài toán tiếp cận thị trường và bán hàng. Làm thế nào để chinh phục và bán được giải pháp công nghệ cho các thị trường khó tính trên thế giới là một câu chuyện rất khác, đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về văn hóa và phương thức vận hành của từng quốc gia.

Để làm được điều này, bên cạnh nỗ lực tự thân, các doanh nghiệp công nghệ như Rikkeisoft rất cần sự đồng hành và hỗ trợ thực chất từ phía Chính phủ, các bộ, ban ngành trong công tác xúc tiến thương mại. Chẳng hạn, nếu có thêm sự hiện diện mang tính bảo chứng thương hiệu của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các sự kiện giao thương, uy tín của doanh nghiệp nội sẽ được nâng tầm trong mắt đối tác ngoại.

Được biết Rikkeisoft đang hướng tới mục tiêu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán Nhật Bản trong vòng 3 năm tới. Vì sao doanh nghiệp quyết định theo đuổi mục tiêu này?

Mục tiêu IPO tại thị trường chứng khoán Nhật Bản, cụ thể là sàn chứng khoán Tokyo (Tokyo Stock Exchange - TSE) đã được Rikkeisoft vạch ra từ lâu. Lý do lớn nhất để chúng tôi kiên trì theo đuổi mục tiêu này là mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách sắc nét và chuyên nghiệp hơn.

Khi một doanh nghiệp Việt có thể niêm yết thành công tại một thị trường khắt khe như Nhật Bản, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã vượt qua được những rào cản tiêu chuẩn và quy định pháp lý cực kỳ nghiêm ngặt của họ để trở thành một công ty đại chúng chuẩn chỉnh. Sự thành công về mặt giá trị vốn hóa và sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Rikkeisoft sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy doanh nghiệp Việt Nam có năng lực quản trị tốt và đủ sức vươn tầm toàn cầu.

Chúng tôi mong muốn viết nên một câu chuyện thành công đầy tự hào: Một nhóm 6 người trẻ khởi nghiệp với 80 triệu đồng đã trải qua chặng đường nỗ lực bền bỉ để đạt mức doanh thu hơn nghìn tỷ đồng trong năm 2025 và tiến tới trở thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu đại chúng hóa.

Tôi luôn tin rằng người Việt Nam rất giỏi, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng nên những doanh nghiệp toàn cầu. Vì vậy, việc Rikkeisoft nỗ lực IPO thành công không chỉ để khẳng định vị thế của riêng mình, mà chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là nguồn cảm hứng, mở đường cho thế hệ các doanh nghiệp công nghệ tiếp theo của Việt Nam tự tin bước ra thế giới.

Vậy trong tầm nhìn 10 năm tới, ông mong muốn Rikkeisoft sẽ để lại dấu ấn gì cho ngành công nghệ phần mềm nước nhà?

Mục tiêu lớn nhất của tôi trong 10 năm tới vẫn là đưa Rikkeisoft trở thành doanh nghiệp công nghệ số một của Việt Nam, vươn lên vị trí dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á và đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin nước nhà.

Bên cạnh cột mốc IPO để đưa hình ảnh Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới, chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy người Việt đủ sự chuyên nghiệp để làm những dự án phức tạp nhất ở đẳng cấp cao nhất, tôi còn muốn Rikkeisoft để lại dấu ấn trong việc dẫn dắt thế hệ kế cận.

Cụ thể, với chương trình Rikkei Future Leader 2026, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra được 10, 15 hoặc nhiều hơn thế nữa những startup công nghệ xuất sắc. Họ sẽ được Rikkeisoft cùng các quỹ đầu tư rót vốn để trở thành những doanh nghiệp công nghệ tiềm năng trong tương lai. Đối với những bạn trẻ có năng lực nhưng không đi theo hướng startup, chúng tôi sẵn sàng chào đón các bạn về làm cán bộ nguồn tại Rikkeisoft. Ở vai trò của một người đi trước, tôi chỉ muốn làm một senpai (tiền bối) truyền đạt lại những kinh nghiệm cho thế hệ tiếp theo.

Cách đây vài năm, ông từng chia sẻ cách giúp đất nước tốt nhất là tự làm cho mình và những người xung quanh mình giàu lên. Đến thời điểm hiện tại, câu nói này có gì thay đổi không?

Quan điểm đó của tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn luôn nghĩ một cách thực tế rằng bản thân mình giàu, gia đình mình giàu, rồi những cộng sự gắn bó xung quanh mình có nhà, có xe và cuộc sống tốt đẹp thì đó đã là sự đóng góp thiết thực nhất.

Và để giàu một cách bền vững, chúng ta buộc phải nâng cao năng suất lao động, phải làm ra được nhiều thứ hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn. Khi từ nhân viên, bạn bè cho đến các doanh nghiệp xung quanh đều liên tục nâng cao năng suất và tạo ra nhiều giá trị, đất nước tự khắc sẽ giàu mạnh.