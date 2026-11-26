UBND TP Hà Nội vừa có công văn về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền Phong phản ánh.



Theo đó, ngày 18 và 21/11/2026, báo Tiền Phong có đăng tải các bài viết: "Hà Nội: Nhà xưởng, gara ô tô 'nhờn' luật, ngang nhiên hoạt động trên đất dự án" và "Phá rào chiếm đất công, hàng loạt kho bãi 'nhờn luật'", phản ánh hàng loạt nhà xưởng, gara ô tô, sân thể thao mọc trái phép trên đất dự án và đất nông nghiệp tại Hà Nội vẫn tấp nập kinh doanh bất chấp quyết định đình chỉ, ngừng cấp điện, nước của chính quyền địa phương.

Nhà xưởng kho bãi trên địa bàn phường Lĩnh Nam

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao UBND các phường: Việt Hưng, Thanh Liệt, Phương Liệt, Lĩnh Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo Tiền phong điện tử phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Trước đó báo Tiền Phong ghi nhận, thông tin về hàng loạt nhà xưởng, gara ô tô, sân thể thao mọc trái phép trên đất dự án và đất nông nghiệp tại Hà Nội vẫn tấp nập kinh doanh bất chấp quyết định đình chỉ, ngừng cấp điện, nước của chính quyền địa phương. Thực trạng này khiến dư luận đặt dấu hỏi về hiệu quả xử lý vi phạm với những hiểm họa cháy nổ chực chờ.

Đặc biệt, tại khu vực ngoài bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam có khu vực đất công do phường quản lý. Khu vực này có cắm biển cảnh báo Nghiêm cấm các hành vi mua bán trái phép và quây rào. Tuy nhiên, thời gian gần đây đoạn rào này đã bị phá dỡ, tiếp tục lấn chiếm.

Đối với khu vực Đầm Bông (trước đây thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai - nay là phường Phương Liệt), hoạt động kho xưởng ở đây diễn ra nhộn nhịp bất chấp nhiều lần kiểm tra, xử lý của UBND quận Hoàng Mai cũ.