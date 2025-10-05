Chủ tịch Hà Nội: Chủ động cho học sinh nghỉ học, người lao động làm việc online ứng phó bão số 11

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp ứng phó bão số 11 (Matmo) nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân Thủ đô.

Theo công điện, bão số 11 (bão Matmo) có khả năng gây đợt mưa lớn tại Hà Nội. Mưa lớn xảy ra trong bối cảnh nhiều hồ thủy điện mở cửa xả lũ, mực nước các sông của Hà Nội đang ở mức cao, đặc biệt sông Tích, sông Bùi vẫn trên báo động lũ cấp III.

Ngoài ra, hiện nhiều hồ thủy lợi như: Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn đã vượt ngưỡng tràn; nhiều khu vực do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài đã bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá.

Hà Nội hiện vẫn còn hơn 2.000 nhà ở bị ảnh hưởng, ngập sau bão số 10 và mưa lũ.

Khu vực phố cổ ngập sâu do mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo các phường, xã nhận thức rõ tính chất đặc biệt nguy hiểm của bão khi có nguy cơ "thiên tai chồng thiên tai", với nhiều hình thái như bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Vì vậy, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải xây dựng phương án, giải pháp ứng phó kịp thời và quyết liệt, chủ động, phù hợp diễn biến tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

"Tập trung hỗ trợ người dân còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết.

Đồng thời kết hợp dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó bão số 11.

Chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường; khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, nhất là sản xuất nông nghiệp; vận động cộng đồng, doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hà Nội cũng giao chủ tịch UBND các phường, xã phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, người yếu thế.

Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Công điện của Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị cần rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân cư trước khi bão đổ bộ.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu đặc biệt lưu ý sơ tán dân, di chuyển tài sản khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm, địa hình trũng thấp, thường xuyên ngập sâu, khu vực sát bờ sông, các điểm bị sự cố, sạt lở, cô lập.

Đặc biệt chú ý tại các khu vực như bãi giữa sông Hồng thuộc phường Hồng Hà và xã Minh Châu; các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp lũ rừng ngang Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú.

"Sở Nông nghiệp và Môi trường phải phối hợp Sở Xây dựng, các tỉnh giáp ranh điều tiết công trình tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động tiêu nước đệm, hạ mực nước hồ chứa" - Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo.

Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Thoát nước, Công viên cây xanh, Chiếu sáng đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch phối hợp địa phương tăng cường ứng trực, kịp thời triển khai chống úng ngập nội thành, phối hợp tiêu thoát nước ngoại thành...

Đặc biệt, Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần.

Ngoài ra, Hà Nội cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai.