Chủ tịch Hà Nội có thể quyết đầu tư dự án không giới hạn về vốn

Quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gấp 2 lần

Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô , được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chiều 4/12.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định: HĐND, Chủ tịch UBND thành phố được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, PPP, tư nhân không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất, yêu cầu di dân tái định cư…thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, HĐND thành phố ban hành trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để thực hiện.

Khi quyết định chủ trương đầu tư, cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác với quy định của luật, trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố sẽ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quy hoạch, trên địa bàn thành phố chỉ lập một quy hoạch tổng thể Thủ đô để cụ thể hóa nội dung quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp lồng ghép các nội dung của quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô.

Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, dự thảo quy định nhiều nội dung để tăng tính chủ động cho Hà Nội. Trong đó có việc bổ sung trường hợp thu hồi đất ngoài các trường hợp theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai, HĐND thành phố quyết định danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và cho phép Thành phố được tạm giao một phần đất thuộc phạm vi dự án để khởi công công trình.

Với các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gấp 2 lần quy định.

Các trường hợp khác, căn cứ thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định nhưng không quá 2 lần.

Không để phát sinh khiếu kiện phức tạp

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực uỷ ban tán thành với sự cần thiết và ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, hiện đại.

Đối với các cơ chế, chính sách đặc biệt, quan trọng, phức tạp, có phạm vi tác động lớn, như mở rộng trường hợp thu hồi đất, cơ quan thẩm tra đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đánh giá kỹ tác động về pháp lý, kinh tế, xã hội và rủi ro thực thi, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại phức tạp.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố xác định quy hoạch tầm nhìn 100 năm và ông mong Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết này tại kỳ họp thứ 10.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ bản nội dung Chính phủ trình, hồ sơ đã đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Ông Thanh lưu ý cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội tại kỳ họp này.