Số phận hàng chục căn nhà xây trên đất người khác ở TPHCM

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng phạm.

Đây là vụ án liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác, xảy ra tại phường Tân Khánh (trước đây thuộc khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Đất đang tranh chấp vẫn xây dựng rầm rộ?

"Mình là người dân, bức xúc nhiều lắm, vì đất thuộc quyền sở hữu của mình, người khác tới lấn chiếm, rồi ngang nhiên xây dựng trái phép"- ông Trương Minh Ký (SN 1969) ở phường Tân Khánh, TP HCM- nạn nhân bị chiếm đoạt đất nói.

Theo ông Ký, trước đó ông đã tố cáo ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) đã có hành vi chiếm đoạt trái phép phần đất 6.465 m2 của ông tại phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).



Gần 50 căn nhà được xây dựng trên đất người khác

Ông Ký khẳng định mình là chủ sử dụng hợp pháp phần đất trên được UBND huyện Tân Uyên (sau là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999. Quyền sử dụng đất này đã được khẳng định thông qua các biên bản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận là 0452 do UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cấp ngày 27-9-1999 đứng tên hộ ông Trương Minh Ký; bản án hành chính sơ thẩm số 35/2022/HC-ST ngày 26-9-2022 của TAND tỉnh Bình Dương; bản án hành chính phúc thẩm số 610/2023/HC-PT ngày 31-7-2023 của TAND cấp cao tại TPHCM.

Theo ông Ký, từ năm 2017, ông Hoàng và bà Út đã chiếm đoạt đất, sau đó tự ý phân lô, chuyển nhượng trái phép cho nhiều người. Đặc biệt, bất chấp việc TAND thị xã Tân Uyên ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào tháng 12-2019 cấm thay đổi hiện trạng đất, các bị đơn vẫn tiếp tục xây dựng rầm rộ.

Tính đến tháng 11-2023, TAND TP Tân Uyên đã ghi nhận trên thửa đất đang tranh chấp có tới 48 công trình xây dựng trái phép (gồm 6 căn nhà cấp 3, 30 căn nhà cấp 4 và 2 dãy nhà trọ), hình thành một khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp, gây bức xúc dư luận.

Về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất", ông Ký cho hay tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23-7-2024, TAND TP Tân Uyên đã chấp nhận yêu cầu của ông Ký, tuyên buộc các bị đơn phải tháo dỡ công trình và trả lại đất.

Cơ quan chức năng có mặt tại khu đất

Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (những người đã mua nhà/đất từ ông Hoàng) đã cùng kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề phức tạp cần làm rõ.

Đáng chú ý, bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT của TAND tỉnh Bình Dương (đã có hiệu lực pháp luật) nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cụ thể là các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án (theo các Điều 174, 228, 280 Bộ Luật Hình sự).

Từ căn cứ này, ngày 28-2-2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 - TPHCM) đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (nay là Công an TPHCM) khởi tố vụ án hình sự để xử lý ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm.

Người dân mua nhà đứng trước nguy cơ mất trắng

Theo ông Ký, thời điểm ông Hoàng chiếm đoạt, khu đất này là đất rừng nhưng ông Hoàng vẫn chặt phá cây để xây nhà, bất chấp chính quyền địa phương cũng như TAND ra quyết định khẩn cấp tạm thời không được xây dựng nhà tiền chế, song người này vẫn ngang nhiên làm.

Ông Ký đặt câu hỏi, tại sao gia đình ông bị chiếm đất hơn 7 năm nay nhưng mãi đến bây giờ mới được cơ quan chức năng giải quyết?. Vụ việc kéo dài nhiều năm khiến ông và gia đình vô cùng mệt mỏi, luôn sống trong nơm nớp lo sợ. "Không chỉ trong gia đình tôi mà người dân xung quanh họ cũng thấy rất bức xúc"- ông Ký nói.

Khu nhà ở xây dựng trên đất người khác

Đồng thời ông cho biết đã từng bị ông Hoàng cho người đuổi đánh khi ông đi vào khu đất đáng lẽ là của mình.

Khu đất hơn 6.000 m2 đã được ông Lê Văn Hoàng xây 47 căn nhà và 1 khu nhà trọ hơn 10 căn và đã bán hết cho người dân, từ 800 triệu đồng đến 1,7 tỉ đồng, việc này khiến nhiều người mua nhà đứng trước tình cảnh "dở khóc dở cười".

Anh Q. một người mua nhà từ năm 2020, với số tiền 1 tỉ đồng như ngồi trên đống lửa. Anh Q. cho biết trước đó đã có trao đổi với ông Hoàng liên quan đến việc tranh chấp khu đất mà anh đang ở, ông Hoàng nói yên tâm vì mua nhà hợp lệ. "Chúng tôi chỉ mong yên ổn cuộc sống để an tâm làm việc, giờ tới đâu hay tới đó"- anh Q. thở dài.

Một đại diện UBND phường Tân Khánh cho hay hiện nay dãy nhà xây dựng trái phép vẫn đang được người dân sinh sống. Khi nào tòa xét xử xong vụ án thì mới tính đến việc có cưỡng chế dãy nhà này hay không.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng đây là vụ án hình sự, có thể phải cưỡng chế đập phá nhà để trả lại hiện trạng cho chủ đất. Do đó, các bên bị hại có thể thỏa thuận kiến nghị với cơ quan điều tra xem xét hoặc bị cáo chịu bồi thường thiệt hại cho hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Một phương án khác là bán theo giá thị trường do các bên tự thỏa thuận.



