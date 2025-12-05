Tin vui cho người dân Tây Ninh mới: Sắp có KCN 500 ha, dự kiến mang lại 23.000 việc làm

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (VRG) để khảo sát hiện trạng và rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1, dự kiến diễn ra ngày 19/12.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần và các đơn vị phối hợp báo cáo chi tiết kế hoạch triển khai, trong đó tập trung hoàn thiện kịch bản chương trình, bám sát nội dung đã thống nhất; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ.

KCN Hiệp Thạnh giai đoạn 1 đặt tại xã Phước Thạnh, có diện tích hơn 495 ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỷ đồng. Với vị trí tiếp giáp đường ĐT 782B, Quốc lộ 22B và khu dân cư hiện hữu, dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào khu vực trong thời gian tới.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiến độ triển khai dự kiến 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Trong năm 2025–2026, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện pháp lý và xây dựng hạ tầng thiết yếu trên diện tích khoảng 80 ha, gồm giao thông nội khu, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp điện – thoát nước… để thu hút đầu tư. Giai đoạn 2027–2028, tập trung hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn lại của khu công nghiệp đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp.

Theo tính toán nhu cầu lao động, khu công nghiệp sẽ thu hút khoảng 15.000–23.000 người làm việc, tương đương 70–100 lao động/ha. Cơ cấu dự kiến gồm 5% quản lý bậc cao, 20% quản lý bậc trung, 50% công nhân kỹ thuật và 25% lao động phổ thông.

Trong quá trình đầu tư xây dựng, dự án cũng giải quyết việc làm cho một số lượng lớn công nhân xây dựng, lao động địa phương. Số lao động người nước ngoài tùy thuộc vào nhà đầu tư thứ cấp nước ngoài thuê đất trong khu công nghiệp.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là tập đoàn kinh tế thành lập năm 1975, hiện cổ phần hóa với Nhà nước nắm hơn 97% vốn.

Tập đoàn sở hữu 115 đơn vị thành viên và hoạt động trong 6 lĩnh vực chủ lực, trong đó đầu tư – kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là mảng tăng trưởng nhanh. VRG đang quản lý 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư và tạo việc làm cho khoảng 260.000 lao động. Tập đoàn cũng đang triển khai thêm 5 khu công nghiệp mới, nâng tổng quy mô lên gần 6.300 ha.

Từ đầu năm đến nay, Tây Ninh đã thu hút 196 dự án đầu tư mới, gồm 139 dự án FDI và 57 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư hơn 800 triệu USD và hơn 17.000 tỷ đồng; đồng thời có 156 dự án điều chỉnh vốn, làm tăng thêm gần 465 triệu USD và hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 20/10/2025, các KCN của tỉnh đã thu hút trên 2.500 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 17,6 tỷ USD và 230.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong KCN hiện đang tạo việc làm cho hơn 372.000 lao động.

Theo báo cáo của Ban Quản lý, quy hoạch tỉnh Tây Ninh mới sau sáp nhập, giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định có 59 khu công nghiệp với hơn 16.800 ha. Trong đó, 47 KCN đã được thành lập và 12 KCN đang lập quy hoạch, chờ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến nay, 32 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích quy hoạch gần 9.500 ha, trong đó đất công nghiệp cho thuê hơn 6.900 ha, đã cho thuê hơn 4.990 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 72%. Quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê còn hơn 1.235 ha – là dư địa quan trọng để thu hút thêm các dự án có chất lượng.