Nhà phố thương mại: Tâm điểm tích sản của nhà đầu tư

Phía Đông Thủ đô: Bồi tụ dòng vốn tích sản

Theo Báo cáo toàn cảnh bất động sản quý 3/2025 của Batdongsan.com.vn, 80% mức độ quan tâm bất động sản tại thị trường miền Bắc đã dịch chuyển mạnh mẽ về các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội. Trong đó, Hưng Yên đang chiếm tỉ trọng cao thứ 2 về sức hút đầu tư. Dữ liệu này phác hoạ đà tăng trưởng của khu vực phía Đông Thủ đô, đồng thời cho thấy chiến lược tái phân bổ dòng vốn nghiêng về các vùng đô thị mới, nơi còn nhiều dư địa phát triển.

Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên đã ghi nhận hơn 6,3 tỷ USD đổ vào 243 dự án mới và tăng vốn, đánh dấu chu kỳ bứt phá mạnh mẽ nhất của khu vực trong nhiều năm. Với vị trí vàng liền kề Hà Nội kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 4, Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở, đã tạo ra bước nhảy vọt về năng lực liên kết vùng của Hưng Yên.

Đồng thời, bức tranh thị trường càng thêm sôi động khi các tập đoàn quốc tế tiếp tục đổ bộ, trong đó có các tên tuổi lớn như Trump International (Mỹ) - quần thể sân golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam hay Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang (Nhật Bản).

Làn sóng dịch chuyển của chuyên gia, kỹ sư và dân cư chất lượng cao khiến nhu cầu về nhà ở lẫn mặt bằng kinh doanh và hệ sinh thái dịch vụ tăng mạnh. Hưng Yên vẫn đang "khát" những mô hình bất động sản thương mại linh hoạt, đa năng, vừa đáp ứng nhu cầu an cư bền vững, vừa tối ưu hoá hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại các khu vực đang hình thành trung tâm dân cư và kinh tế trọng yếu.

Nhà phố thương mại: Sức mạnh của tài sản tích sản bền vững

Giữa bức tranh ấy, nhà phố thương mại trở thành giải pháp phù hợp và kịp thời, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu người ở thực và nhà đầu tư. Khác biệt với các loại hình như căn hộ phụ thuộc nhiều vào biên độ tăng giá theo chu kỳ thị trường, hay đất nền thiếu khả năng khai thác dòng tiền trong ngắn hạn, nhà phố thương mại sở hữu đồng thời ba trụ cột tích sản mà giới đầu tư dài hạn luôn theo đuổi.

Thứ nhất, giá trị vốn của tài sản tăng trưởng dựa trên động lực phát triển đô thị thực, bao gồm sự hoàn thiện hạ tầng, tốc độ đô thị hóa và mật độ dân cư, thay vì dựa vào kỳ vọng đầu cơ. Điều này tạo nên biên độ tăng giá bền vững và ít biến động hơn trong dài hạn.

Thứ hai, nhà phố thương mại có khả năng tạo dòng tiền trong thời gian ngắn, khi vừa có thể cho thuê, vừa phục vụ an cư cho chủ sở hữu.

Thứ ba, đây là phân khúc có tính thanh khoản vượt trội nhờ hiệu suất khai thác ổn định và nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh. Với vị trí thương mại đắc địa và công năng linh hoạt, Nhà phố thương mại dễ dàng tạo dòng tiền, từ đó giúp nhà đầu tư dễ định giá, dễ chuyển nhượng và nhanh chóng thu hồi vốn.

Chính sự hội tụ giữa tiềm năng tăng giá - đa dạng dòng tiền - tính thanh khoản cao đã biến nhà phố thương mại trở thành dòng tài sản trụ cột trong danh mục tích sản của nhà đầu tư.

Gần đây, sản phẩm nhà phố thương mại của The Fullton Edition - Boutique Townhouse đã thu hút thị trường ngay từ thời điểm ra mắt vào Q3/2025. Tận dụng lợi thế về vị trí chiến lược của quốc lộ 5A, mặt tiền Đại lộ Hừng Đông kéo dài sang giai đoạn 2 của dự án The Fullton, cùng các trục đường huyết mạch nội khu, dòng sản phẩm này được thiết kế tối ưu công năng cho nhà đầu tư và người ở thực, hài hòa giữa không gian kinh doanh chuyên nghiệp với không gian sống cao cấp, cùng khả năng cho thuê theo mô hình multi-tenant (đa người thuê).

Dãy Boutique Townhouse mang đến diện mạo thương mại sầm uất và nhộn nhịp.

Sản phẩm có quy mô lên tới 5 tầng, tổng diện tích sàn đạt 547m² cùng mặt tiền rộng tối thiểu 7,7m giúp tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu. Đặc biệt, chiều cao thông tầng lên đến 5,8m và mặt kính lớn mang lại lợi thế vượt trội trong việc tùy biến không gian khi chủ sở hữu dễ dàng phát triển nhiều loại hình kinh doanh.

Boutique Townhouse là mô hình lý tưởng để kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ tích hợp toàn diện trong một điểm đến, nơi các đơn vị vận hành độc lập nhưng bổ trợ lẫn nhau để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Một ví dụ điển hình là sự cộng hưởng giữa quán café bánh ở tầng 1, văn phòng thiết kế nội thất tại tầng 2, tầng 3 dành cho mô hình văn phòng SOHO, còn tầng 4 là nơi gia chủ sinh sống. Sự liên kết chiến lược này giúp tối ưu hóa lưu lượng khách hàng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về phong cách sống của giới thượng lưu, từ đó củng cố giá trị khai thác bền vững cho toàn bộ dự án và khu vực lân cận.

Trong bối cảnh Hưng Yên đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng và thu hút các dòng vốn mới, Boutique Townhouse của The Fullton Edition là một trong những dự án nổi bật tại khu Đông Hà Nội khi sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế linh hoạt cùng khả năng khai thác ổn định dài hạn mang đến giá trị tích sản bền vững cho các chủ nhân tương lai.

