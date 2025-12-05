Những đơn vị có tỉ lệ giải ngân vốn bồi thường rất thấp ở TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trong năm 2024 và 2025.

Theo đó, cơ quan này cho biết tính đến nay, tổng số vốn bồi thường năm 2025 của 3 khu vực là 287 dự án, với tổng vốn bồi thường là 56.949 tỉ đồng, đã giải ngân 36.204 tỉ đồng, đạt tỉ lệ gần 64%.

Người dân di dời nhà cửa, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo bờ Bắc kênh Đôi.

Năm 2025, khu vực TPHCM có 121 dự án, giải ngân được 20.870/25.143 tỉ đồng (83%); khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu 80 dự án, giải ngân được 2.852/6.672 tỉ đồng (43%); khu vực Bình Dương 86 dự án, giải ngân được 12.480/25.133 (50%).

Riêng khu vực TPHCM, nhiều đơn vị đạt tỉ lệ giải ngân rất thấp.

Ban bồi thường quận 3 giải ngân được 53 triệu trên tổng số 4,4 tỉ đồng (1,2%). Ban bồi thường quận Bình Thạnh giải ngân được 374 triệu trong tổng số 69 tỉ đồng (0,54%). Ban bồi thường quận Gò Vấp giải ngân 73 triệu trên tổng số 637 tỉ đồng (11%).

Trong khi đó, Ban bồi thường quận Tân Phú chưa giải ngân được đồng nào trong số 29 tỉ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đối với các vị trí dự án cần mặt bằng trống để thi công bảo đảm kịp thời tiến độ, chủ đầu tư chủ động liên hệ địa phương nơi có đất thu hồi, Ban bồi thường có dự án rà soát bảo đảm tính pháp lý dự án, thực hiện thu hồi đất và bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư thi công.

Các kiến nghị, giải pháp vượt thẩm quyền, cần nhanh chóng tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn đối với các vấn đề vướng mắc mà pháp luật không quy định để tránh tình trạng kéo dài thời gian thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.