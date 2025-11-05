Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

05-11-2025 - 19:00 PM | Xã hội

Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, Trung ương thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương- Ảnh 1.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Tài chính - kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau đó ông được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng

Khám xét 2 căn nhà, bắt Đào Xuân Hoàng và 25 đối tượng

18:56 , 05/11/2025
Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài nhiều ngày

18:42 , 05/11/2025
Chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà giàu có đến choáng ngợp?

Chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà giàu có đến choáng ngợp?

18:30 , 05/11/2025
Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cùng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cùng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

18:10 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên