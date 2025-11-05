Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, Trung ương thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Tài chính - kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau đó ông được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.