Chủ tịch Microsoft cảnh báo Trung Quốc có thể vượt mặt Mỹ về AI, kêu gọi Nhà Trắng tìm cách ngăn chặn

Microsoft đang kêu gọi chính phủ Mỹ hành động để ngăn chặn Trung Quốc giành quyền dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), giống như Huawei đã từng làm với công nghệ 5G. Trong bối cảnh AI đang trở thành nền tảng cho các công nghệ hiện tại và tương lai, lời cảnh báo này đến từ ông Brad Smith, Phó Chủ tịch (Vice Chair) kiêm Chủ tịch (President) của Microsoft.

Ông Smith nhấn mạnh rằng Huawei vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ 5G ngay cả khi đối mặt với các lệnh trừng phạt thương mại từ Mỹ. Các hạn chế này đã thúc đẩy chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho Huawei, giúp công ty này tiếp tục củng cố thị phần toàn cầu. Theo ông, việc Trung Quốc trợ giá các sản phẩm của Huawei, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, đã khiến sản phẩm của công ty vượt mặt đối thủ và trở thành xương sống cho hạ tầng viễn thông của nhiều quốc gia.

Ông Brad Smith

Brad Smith cảnh báo rằng một kịch bản tương tự có thể xảy ra trong lĩnh vực AI. Gần đây, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận chip AI, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Chính phủ Mỹ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ này cho mục đích quân sự hoặc gián điệp. Những biện pháp này được đưa ra sau khi phát hiện Huawei sử dụng các chip AI sản xuất tại các nhà máy của TSMC có sử dụng công nghệ Mỹ. Ngoài ra, còn có những cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng do Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào hạ tầng viễn thông của Mỹ.

Tuy nhiên, Smith lo ngại rằng việc áp đặt hạn chế này có thể khiến Trung Quốc phản ứng bằng cách tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho ngành công nghiệp AI nội địa, từ đó vươn lên dẫn trước Mỹ trong lĩnh vực này. Ông cảnh báo rằng điều này có thể không chỉ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền công nghiệp trong nước. Smith lấy ví dụ về Lucent Technologies, một công ty con từng thuộc nhà mạng AT&T nhưng sau đó đã phải bán lại cho Nokia trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo Smith, giải pháp nằm ở việc chính phủ Mỹ cần hỗ trợ mạnh mẽ cho các công ty AI nội địa, giống như cách Trung Quốc đã làm. Ông nhắc lại rằng từng có thời kỳ các công ty châu Âu và Mỹ như Nokia, Ericsson, Alcatel và Lucent cạnh tranh ngang bằng trên thị trường viễn thông. Tuy nhiên, sự cân bằng đã bị phá vỡ khi Huawei nhận được sự hậu thuẫn tài chính lớn từ nhà nước Trung Quốc, giúp họ vượt lên trở thành nhà cung cấp thiết bị 5G hàng đầu thế giới.

Hiện tại, Huawei vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các công cụ và thiết bị mới nhất để sản xuất chip và phần cứng AI do các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Smith cho rằng đây là cơ hội để Mỹ tận dụng và tạo ra lợi thế dẫn đầu. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự can thiệp nhanh chóng từ phía chính phủ Mỹ.