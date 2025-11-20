Chủ tịch một doanh nghiệp trên HOSE hoàn tất gom cổ phiếu ngay trước đợt trả cổ tức tiền mặt 30%

Cập nhập mới nhất, bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE), đồng thời là vợ ông Lã Văn Trường Sơn, Giám đốc công ty vừa thông báo đã mua vào hơn 646.000 cổ phiếu HTL trong giai đoạn từ ngày 13 đến 17/11. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Diễm tại HTL tăng lên hơn 3,68 triệu cổ phiếu, tương đương 30,7% vốn tại công ty.

Động thái gom cổ phiếu của người đứng đầu doanh nghiệp diễn ra ngay trước thời điểm công ty công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt.

Theo đó, ngày 19/11 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hino Trường Long dự kiến chi khoảng 36 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày chi trả dự kiến là 5/12/2025.

Trường Long được biết đến là doanh nghiệp duy trì truyền thống trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn. Trước đó, tháng 12 năm ngoái, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 35%. Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2024 mà cổ đông nhận được lên tới 65% – mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2023, công ty cũng chi cổ tức ở mức 50%.

Hino Trường Long, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Trường Long, thành lập năm 1998. Doanh nghiệp là đại lý 3S của Hino tại Việt Nam, chuyên kinh doanh các dòng xe tải và xe chuyên dùng như xe cẩu, xe ben, xe bồn, xe trộn bê tông, xe ép rác, xe thùng kính, xe mui bạt… Công ty cũng là nhà phân phối duy nhất cẩu Tadano lắp trên xe tải tại Việt Nam từ tháng 10/2010 và nắm độc quyền phân phối thiết bị nâng dành cho xe ben của ShinMaywa từ tháng 11/2015.

Về kết quả kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, HTL ghi nhận doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,3 tỷ đồng, giảm 32%. Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 66% kế hoạch doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận cả năm.