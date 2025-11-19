Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Nam Long chuyển nhượng hơn 15 triệu quyền mua cổ phiếu NLG cho 2 con trai

19-11-2025 - 10:05 AM | Thị trường chứng khoán

Trong tổng số 33,45 triệu quyền mua đang sở hữu, Chủ tịch Nam Long chỉ thực hiện 18,06 triệu quyền mua cổ phiếu NLG; còn 15,38 triệu quyền mua được ông chuyển nhượng cho 2 con trai.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa có báo cáo việc thực hiện và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Cụ thể, Chủ tịch Nam Long đã thực hiện 18,06 triệu trong tổng số 33,45 triệu quyền mua cổ phiếu NLG, tương đương được mua 4,6 triệu cổ phiếu chào bán của NLG. Việc thực hiện quyền mua cổ phiếu được hoàn tất từ ngày 6-11/11/2025.

Với giá bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chủ tịch Nam Long đã chi ra 117,44 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu nói trên. Sau giao dịch, ông Nguyễn Xuân Quang tăng nắm giữ từ 33,45 triệu cổ phiếu lên 38,15 triệu cổ phiếu.

Chủ tịch Nam Long chuyển nhượng hơn 15 triệu quyền mua cổ phiếu NLG cho 2 con trai- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long

Song song với đó, ông Nguyễn Xuân Quang đã chuyển nhượng 15,38 triệu quyền mua, tương đương được mua 4 triệu cổ phiếu cho 2 con trai trong thời gian từ 6-10/11/2025.

Cụ thể, ông Nguyễn Hiệp đã nhận chuyển nhượng 6,15 triệu quyền mua từ cha (tương đương được mua 1,6 triệu cổ phiếu). Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hiệp đã thực hiện 3,35 triệu quyền mua, tương đương mua vào 872.599 cổ phiếu mới. Sau các giao dịch trên, ông Nguyễn Hiệp sở hữu 5,8 triệu cổ phiếu NLG.

Người con trai còn lại của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Nam đã nhận chuyển nhượng 9,23 triệu cổ phiếu (tương đương được mua 2,4 triệu cổ phiếu) từ cha. Cùng với đó, ông Nguyễn Nam đã thực hiện 2,68 triệu quyền mua, tương đương mua vào 697.816 cổ phiếu mới. Sau giao dịch, ông Nguyễn Nam nâng sở hữu lên 5,78 triệu cổ phiếu NLG.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình báo cáo đã chuyển nhượng 16,96 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 27/10/2025 đến 7/11/2025 thông qua công ty chứng khoán.

Với việc thực hiện giao dịch này, Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình sẽ không tham gia đợt chào bán cổ phiếu của Nam Long, qua đó giữ nguyên sở hữu 16,96 triệu cổ phiếu NLG. Theo tỷ lệ thực hiện, 16,96 triệu quyền mua tương đương sẽ được mua 4,4 triệu chào bán thêm của Nam Long.

Được biết, Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Thái Bình chính là ông Nguyễn Đức Thuấn - Thành viên HĐQT Nam Long.

Nam Long đang triển khai chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Nam Long sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần gần 3.941 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 441 tỷ đồng, gấp 8,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với 9 tháng đầu năm trước.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 50,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Long giảm 6,4% so với đầu năm, xuống còn gần 28.387 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 17.852 tỷ đồng, chiếm 62,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 14.020 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, 1.442 tỷ đồng là vay ngắn hạn và 5.550 tỷ đồng vay dài hạn.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

