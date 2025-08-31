Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á tin Việt Nam sẽ tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về đẩy mạnh hợp tác trong triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực logistic và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ vốn cho cả doanh nghiệp Nhà nước và khu vực tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Chủ tịch AIIB về các chủ trương, ưu tiên phát triển của Việt Nam; cho biết, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, nên nhu cầu vốn rất lớn.

Nợ công của Việt Nam trong thời gian qua luôn ở trong ngưỡng an toàn và đã giảm mạnh, nợ công/GDP năm 2020 là 55,9%, đến năm 2024 giảm xuống còn 34%. Mặt khác, các dự án, chương trình ưu tiên của Việt Nam phù hợp với định hướng của AIIB.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị AIIB tiếp tục tài trợ trực tiếp cho các dự án hạ tầng trọng điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam được vay vốn ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc và lưới điện kết nối Việt Nam với các nước ASEAN, Thủ tướng đề nghị AIIB tập trung hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai hai dự án quan trọng này.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của AIIB cho các đối tác Việt Nam, mời Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần thăm Việt Nam trong tháng 9/2025 để trực tiếp trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên thường xuyên rà soát kết quả đã đạt được sau các cuộc làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định AIIB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, trong đó có các dự án về năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, tỏ rất ấn tượng với mức độ tiến bộ của Việt Nam trong nâng cao mức thu nhập so với các nước đang phát triển ở trong và ngoài khu vực.

Ông tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Chia sẻ tình cảm sâu sắc và khẳng định “Việt Nam luôn ở trong tâm trí và trái tim” của mình, vị Chủ tịch AIIB nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định AIIB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, trong đó có các dự án về năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.