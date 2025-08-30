Chủ tịch Nguyễn Thị Vinh muốn trở thành cổ đông lớn Sách Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (mã: STH, sàn UPCoM) vừa đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu STH từ 03/09-02/10, tương ứng hơn 18% vốn. Mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.



Đáng chú ý, bà Vinh muốn gom cổ phiếu chỉ 3 tháng sau khi thoái toàn bộ gần 2,2 triệu cổ phiếu STH, tương ứng 11,05% vốn, vào ngày 05/06, thông qua phương thức thỏa thuận. Bà Nguyễn Thị Vinh được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường 2025 hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Cổ phiếu STH hiện giao dịch quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chủ tịch Sách Thái Nguyên cần chi 70 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Bà Nguyễn Thị Vinh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu, bà Nguyễn Thị Quy, em gái bà Vinh đã bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu STH (tương ứng 2,56% vốn) vào ngày 21/08, thu về gần 12 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Quy từng là Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Sách Thái Nguyên cho đến khi bị miễn nhiệm vào đầu tháng 7

Trước nữa, CTCP Thương mại Thái Hưng, doanh nghiệp của gia đình bà Vinh và bà Quy, đã bán thành công hơn 8,6 triệu cổ phiếu STH từ ngày 05-21/08. Qua đó, doanh nghiệp này giảm sở hữu từ 52,31% xuống 8%, tương ứng còn 1,56 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, tân Tổng giám đốc Sách Thái Nguyên là ông Lê Tuấn Dũng, đăng ký mua gần 4,2 triệu cổ phiếu STH từ ngày 05/08-03/09 để nâng sở hữu từ 0% lên 21,36%.

Tương tự, Công ty TNHH MTV STH Gateway, cũng do ông Dũng làm Tổng Giám đốc, cũng đăng ký mua thêm 6,5 triệu cổ phiếu STH trong cùng giai đoạn, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,9% lên hơn 58,4%. Mục đích giao dịch đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc nhận chuyển nhượng không cần chào mua công khai.

STH Gateway chính thức trở thành cổ đông lớn của Sách Thái Nguyên sau khi gom hơn 4,5 triệu cổ phiếu STH hồi tháng 6/2025. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu từ 1,69% lên gần 25%.

STH Gateway, tên cũ là Công ty TNHH Pearson Gateway, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do ông Lê Tuấn Dũng sở hữu 100% vốn.

Trong tháng 8, Sách Thái Nguyên đón thêm 1 cổ đông lớn là CTCP Đầu tư Sigma Group sau khi mua vào gần 4,2 triệu cổ phiếu STH, tương ứng 21,36% vốn, qua thỏa thuận vào ngày 15/08.

Đáng chú ý, Sigma Group cũng được thành lập cùng ngày với STH Gateway là 31/03/2025. Vốn điều lệ hiện đạt 15 tỷ đồng do 3 cá nhân sáng lập, trong đó Giám đốc Nguyễn Thị Thảo nắm 30%, Chu Thị Vân Anh góp 55% và Lê Đăng Khoa góp 15%.



