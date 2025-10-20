Chủ tịch nước 5 lần ban hành quyết định đặc xá cho hơn 31 nghìn người

Giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội bầu, phê chuẩn

Chiều 20/10, Chủ tịch nước Lương Cường trình Quốc hội báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước; cùng với đó là việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước đã thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch nước Lương Cường báo cáo tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội: bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; miễn nhiệm và bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp; chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng cho biết, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

Về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp, trên các cương vị được giao, Chủ tịch nước luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt là đời sống của nhân dân và việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Chủ tịch nước thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương trong cả nước để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp của địa phương”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, đáp ứng yêu cầu về đối nội và đối ngoại của đất nước.

Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân và sĩ quan Công an nhân dân; tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với 1 sĩ quan theo thẩm quyền.

Chủ tịch nước báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Như Ý

Về hoạt động đối ngoại, bên cạnh hoạt động ngoại giao nhà nước , Chủ tịch nước luôn chú trọng thúc đẩy, phát huy đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Trên cơ sở kết quả hoạt động cùng những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian tới, Chủ tịch nước khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính , phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm khác được Chủ tịch nước nêu rõ là tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng quan tâm chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.