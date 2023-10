Chủ tịch nước: Bắc Giang đang trở thành trung tâm công nghiệp lớn

Tối 8/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I. Dự chương trình còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo nhiều bộ, ngành, lãnh đạo và hàng nghìn người dân tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình (Ảnh: TTXVN).

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang vinh dự và tự hào 5 lần được đón Bác về thăm. Các chuyến thăm ấy diễn ra ở những thời điểm khác nhau, nhưng đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự quan tâm của Người đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Bắc Giang. Người đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bắc Giang nhiều thế hệ những kỷ niệm sâu sắc.

Đặc biệt, ngày 17/10/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thăm nhân dân và dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (tỉnh Hà Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang theo Nghị quyết Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ 5 ngày 27/10/1962).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn khắc ghi, thực hiện tốt lời dạy của Bác. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh Bắc Giang đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng; hăng hái thi đua, vừa chiến đấu vừa sản xuất; chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, vận dụng sáng tạo vào các chủ trương, định hướng xây dựng phát triển địa phương, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Từ một tỉnh thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, Bắc Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) tỉnh Bắc Giang luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn nằm trong top 10 cả nước. Bắc Giang đang từng bước trở thành trung tâm công nghiệp lớn, hiện đại trong vùng và cả nước.

Những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại ngày càng được đẩy mạnh.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Bắc Giang là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và lịch sử; nơi ghi dấu ấn những chiến công hiển hách của dân tộc ta trong chống giặc ngoại xâm. Bắc Giang vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong các chuyến thăm ấy, Bác đã ân cần chỉ bảo Đảng bộ và người dân Bắc Giang phải đoàn kết một lòng, nâng cao tinh thần làm chủ, phát triển sản xuất, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Người dân hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

60 năm qua thực hiện lời Bác dạy, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Đảng bộ và người dân tỉnh Bắc Giang đã đóng góp nhiều sức người, sức của, chi viện cho tiền tuyến, vừa hăng hái sản xuất, vừa dũng cảm chiến đấu bảo vệ quê hương, cùng quân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và người dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, có nhiều cách làm sáng tạo, coi trọng phát huy nội lực, phát triển đồng bộ 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Bắc Giang đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Nông nghiệp phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; đã hình thành vùng cây ăn quả tập trung giá trị kinh tế cao, có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Tỉnh Bắc Giang xây dựng nông thôn mới dẫn đầu vùng trung du, miền núi Bắc Bộ với gần 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Một tiết mục biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bắc Giang hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ, là một trong những tỉnh phát triển năng động, đạt nhiều thành tựu, trở thành điểm sáng của cả nước trên các lĩnh vực, diện mạo tỉnh thay đổi từng ngày, tràn ngập sức sống mới. Những thành tựu đạt được trong 60 năm qua là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong thực hiện lời dạy của Bác kính yêu khi Người về thăm Bắc Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi mở, mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Giang hãy luôn ghi nhớ, thấm nhuần, cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế của tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Bắc Giang trở thành một tỉnh “ngày càng giàu có, nhân dân ngày thêm ấm no” như Bác mong muốn.

Hàng nghìn người dân xem Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là địa bàn miền núi; quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Trong quá trình phát triển, Bắc Giang cần gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ, trong đó Bắc Giang giữ vị trí là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia: Khán đài B, Sân vận động Bắc Giang - Địa điểm ghi dấu sự kiện 2 lần Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân trong tỉnh.