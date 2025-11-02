Chủ tịch nước đề xuất 5 định hướng lớn cho hợp tác APEC

Phát biểu tại phiên thứ hai Hội nghị các lãnh đạo APEC 2025 sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường nhận định thế giới đang chuyển mình nhanh chóng bởi tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, cùng những biến động sâu sắc về văn hóa, xã hội và môi trường, đòi hỏi các nền kinh tế APEC phải chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước đã đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của AI và định hình mô hình tăng trưởng bao trùm, bền vững và nhân văn hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc sáng 1/11

Các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI, đặc biệt là xây dựng những chuẩn mực, quy tắc cần thiết để bảo đảm cân bằng giữa động lực phát triển của doanh nghiệp với quyền lợi chính đáng của người dân và tiến bộ xã hội, cũng như cơ hội bình đẳng giữa các nền kinh tế.

APEC cũng cần chú trọng xây dựng hạ tầng đồng bộ, bền vững và hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy cho sự phát triển kinh tế số ở khu vực. Chủ tịch nước khẳng định cần có niềm tin lẫn nhau, đó là niềm tin vào hợp tác để xây dựng tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, hiện đại, an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả người dân.

Chia sẻ quan điểm của Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững; và "đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành, cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của tất cả mọi người dân".

Các lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng và thế mạnh của diễn đàn, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và thế hệ tương lai.

Các lãnh đạo cũng nhất trí thông qua Sáng kiến trí tuệ nhân tạo APEC và Khung khổ hợp tác APEC về thay đổi nhân khẩu học nhằm thúc đẩy hợp tác trước những xu thế phát triển mới của khu vực và thế giới.