Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước đề xuất 5 định hướng lớn cho hợp tác APEC

02-11-2025 - 09:36 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ tịch nước nêu loạt định hướng hợp tác cho APEC, trong đó có hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại phiên thứ hai Hội nghị các lãnh đạo APEC 2025 sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường nhận định thế giới đang chuyển mình nhanh chóng bởi tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, cùng những biến động sâu sắc về văn hóa, xã hội và môi trường, đòi hỏi các nền kinh tế APEC phải chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước đã đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của AI và định hình mô hình tăng trưởng bao trùm, bền vững và nhân văn hơn.

Chủ tịch nước đề xuất 5 định hướng lớn cho hợp tác APEC- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc sáng 1/11

Các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI, đặc biệt là xây dựng những chuẩn mực, quy tắc cần thiết để bảo đảm cân bằng giữa động lực phát triển của doanh nghiệp với quyền lợi chính đáng của người dân và tiến bộ xã hội, cũng như cơ hội bình đẳng giữa các nền kinh tế.

APEC cũng cần chú trọng xây dựng hạ tầng đồng bộ, bền vững và hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy cho sự phát triển kinh tế số ở khu vực. Chủ tịch nước khẳng định cần có niềm tin lẫn nhau, đó là niềm tin vào hợp tác để xây dựng tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, hiện đại, an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả người dân.

Chia sẻ quan điểm của Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững; và "đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành, cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của tất cả mọi người dân".

Các lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng và thế mạnh của diễn đàn, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và thế hệ tương lai.

Các lãnh đạo cũng nhất trí thông qua Sáng kiến trí tuệ nhân tạo APEC và Khung khổ hợp tác APEC về thay đổi nhân khẩu học nhằm thúc đẩy hợp tác trước những xu thế phát triển mới của khu vực và thế giới.

Thay đổi mới trên ứng dụng VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Theo PV

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN

Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN Nổi bật

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha Nổi bật

4 dự án BOT gần 60.000 tỷ đồng ở cửa ngõ TP.HCM sẽ khởi công trong năm 2026

4 dự án BOT gần 60.000 tỷ đồng ở cửa ngõ TP.HCM sẽ khởi công trong năm 2026

09:01 , 02/11/2025
Cận cảnh khu đất ở Khánh Hòa dự kiến làm nhà máy điện hạt nhân

Cận cảnh khu đất ở Khánh Hòa dự kiến làm nhà máy điện hạt nhân

08:33 , 02/11/2025
Việt Nam lập thành tích tự hào với con số 183.974, toàn cầu "chạy nước rút" để đạt quy mô nghìn tỷ USD

Việt Nam lập thành tích tự hào với con số 183.974, toàn cầu "chạy nước rút" để đạt quy mô nghìn tỷ USD

07:59 , 02/11/2025
Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

20:46 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên