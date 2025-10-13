Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng hoàn tất mang hơn 60 triệu cổ phiếu VIC góp vốn vào VinEnergo

13-10-2025 - 11:39 AM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 1,55% vốn điều lệ Vingroup, để góp vốn vào VinEnergo.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã có báo cáo gửi UBCKNN, HoSE và Tập đoàn Vingroup-CTCP (MCK: VIC) về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT Vingroup đã dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 1,55% vốn điều lệ Vingroup, để góp vốn vào Công ty CP Năng lượng VinEnergo (VinEnergo). Giá trị đã giao dịch tính theo mệnh giá là hơn 600 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã giảm sở hữu từ hơn 449,9 triệu cổ phiếu VIC (11,59%) vốn điều lệ Vingroup xuống còn hơn 389,9 triệu cổ phiếu VIC (10,04%).

Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 9/10/2025 với phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu VIC ở mức 179.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, lượng cổ phần ông Vượng dự kiến chuyển cho VinEnergo có giá trị khoảng 10.770 tỷ đồng.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng hoàn tất mang hơn 60 triệu cổ phiếu VIC góp vốn vào VinEnergo- Ảnh 1.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Trước đó, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã chuyển quyền sở hữu 70,65 triệu cổ phiếu VIC sang cho VinEnergo với giá trị hơn 6.200 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu VIC ngày 17/6).

Như vậy, sau khi nhận thêm hơn 60 triệu cổ phiếu VIC từ ông Vượng trong ngày 9/10, VinEnergo nâng sở hữu lên hơn 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 4,27% vốn Vingroup.

VinEnergo được thành lập tháng 3/2025, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Ông Phạm Nhật Vượng (71%); Vingroup (19%); ông Phạm Nhật Quân Anh (5%) và Phạm Nhật Minh Hoàng (5%).

Tháng 6/2025, VinEnergo tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Vingroup đã công bố thông tin liên quan đến việc thành lập công ty con vốn nghìn tỷ đồng. Gần đây nhất, ngày 6/10, HĐQT Vingroup đã thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinMetal (VinMetal), trụ sở tại: Tòa nhà văn phòng Symphony (Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội).

VinMetal dự kiến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sắp thép; vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng; trong đó, tỷ lệ góp vốn của Vingroup là 98%.

Xa hơn, trung tuần tháng 9/2025, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết thông qua việc tập đoàn tham gia góp vón thành lập công ty con có tên dự kiến là Công ty CP Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics (VinDynamics).

Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

Vốn điều lệ dự kiến của VinDynamics là 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51% vốn. Trụ sở chính VinDynamics cũng đặt tại Tòa nhà Văn phòng Symphony.


