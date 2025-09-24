Chủ tịch Quốc hội: Chọn cán bộ 'có lên, có xuống, có vào, có ra'

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Chủ tị﻿ch Quốc hội và các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển.

Đại hội cũng nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030…

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các văn kiện của Đại hội được chuẩn bị công phu, lấy ý kiến từ nhiều cơ quan và Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhờ đó, văn kiện Đại hội khi trình Bộ Chính trị được đánh giá rất cao: ngắn gọn, tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ.

Điểm lại một số thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Quốc hội, Quốc hội. Riêng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo tổ chức thành công Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 9. Qua đó, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và ban hành số lượng kỷ lục các luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội chỉ rõ, "phải đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội. Phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng".

Chọn cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ

Đề cập đến công tác cán bộ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, đây là "then chốt của then chốt". Cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng.

Do đó, các cơ quan phải rà soát, chọn cán bộ "có lên, có xuống, có vào, có ra; cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và bằng quyết làm để có sản phẩm cụ thể.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng; đặc biệt lưu ý đóng góp ý kiến về Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV để báo cáo góp ý của Đảng bộ Quốc hội phải thực sự là điểm nhấn, thể hiện trí tuệ và sự đóng góp của Đảng bộ Quốc hội.

Theo chương trình, sáng 25/9, Đại hội họp phiên chính thức tại Nhà Quốc hội để xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung theo chương trình nghị sự đề ra.