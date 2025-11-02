Chủ tịch SMC muốn ‘gom’ 1 triệu cổ phiếu SMC

Ông Phạm Hoàng Anh- Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phạm Hoàng Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36% vốn tại SMC. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh diễn ra từ ngày 5/11/2025 đến ngày 4/12/2025.

Tạm tính giá cổ phiếu SMC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 31/10/2025 là 12.200 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Phạm Hoàng Anh sẽ phải chi khoảng 12,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ảnh minh họa: SMC

Trong một diễn biến khác, mới đây SMC đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 3360/QĐ-XPHC ngày 24/10/2025 của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, SMC bị xử phạt hành chính gần 3,8 tỷ đồng do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Đồng thời, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế truy thu vào ngân sách Nhà nước hơn 18,8 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 3,6 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 20/10/2025, SMC có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt, tiền truy thu thuế và tiền chậm nộp mà SMC phải nộp là hơn 26,1 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, SMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.571,2 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp ghi âm gần 2,2 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức dương hơn 10,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 43,3% so với cùng kỳ, xuống còn gần 5,9 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí tài chính giảm 22,6% xuống còn gần 37 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 31,1%, ở mức 16,6 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 28,8 tỷ đồng lên 29,7 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, SMC báo lỗ ròng hơn 77,8 tỷ đồng, cải thiện hơn 5,6% so với mức lỗ ròng hơn 82,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, SMC mang về doanh thu thuần hơn 5.368,8 tỷ đồng, giảm 20,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lỗ ròng sau thuế gần 158,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn báo lãi ròng gần 6,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SMC giảm 8,5% so với đầu năm, xuống còn gần 4.371,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức 3.720,3 tỷ đồng, giảm 6,2%.

Khánh Hân