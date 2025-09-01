Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: Việt Nam có thiên nhiên phong phú, nhân tài dồi dào, hệ thống tài nguyên đa dạng cùng các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá. Nếu được khai thác hợp lý, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh để đất nước phát triển mạnh mẽ, sánh ngang nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo ông Trường, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành động lực, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác phát triển. Gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc du lịch Việt Nam theo hướng phát triển sản phẩm đặc sắc, thúc đẩy du lịch xanh, thông minh, xây dựng thương hiệu quốc tế “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”.

“Thủ tướng Chính phủ khẳng định du lịch không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu hút đầu tư, mà còn bảo tồn văn hóa, lịch sử và nâng cao đời sống nhân dân,” ông Trường dẫn lại.

Khởi nghiệp tại Đà Nẵng từ năm 2007, Sun Group đã tiên phong phát triển hệ sinh thái du lịch với phương châm “làm đẹp những vùng đất”. Từ công trình đầu tiên tại Bà Nà Hills, đến nay Sun Group hiện diện trên khắp các vùng miền với những dự án đẳng cấp, góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tiêu biểu có thể kể đến Sun World Fansipan Legend (Lào Cai), Sun World Hạ Long (Quảng Ninh), Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World BaDen Mountain (Tây Ninh), hay tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom (Phú Quốc). Các công trình này nhiều lần được quốc tế vinh danh, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ông Trường nhấn mạnh: “Trong mỗi dự án, Sun Group không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt mà còn mang lại sinh kế cho người lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.”

Bên cạnh du lịch, Sun Group cũng tham gia đầu tư hạ tầng chiến lược như sân bay, bến cảng, đường cao tốc. Gần đây, tập đoàn được lựa chọn tham gia phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, một dấu mốc quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Theo ông Trường, Nghị quyết 68 đã khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế tư nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thịnh vượng. “Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Sun Group, ý thức sâu sắc trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng,” ông nói.

Đặt mục tiêu ngành du lịch đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, Sun Group khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để phát triển phồn vinh.

“Kỷ niệm 80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Sun Group trong hành trình kiến tạo những công trình, dự án du lịch,” ông Trường chia sẻ.



