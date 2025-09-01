Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới

01-09-2025 - 07:51 AM | Bất động sản

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường cho biết, đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn góp phần định vị hình ảnh Việt Nam, tạo lợi thế để ngành du lịch bứt phá và hướng tới mục tiêu đóng góp 10% GDP.

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới- Ảnh 1.

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: Việt Nam có thiên nhiên phong phú, nhân tài dồi dào, hệ thống tài nguyên đa dạng cùng các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá. Nếu được khai thác hợp lý, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh để đất nước phát triển mạnh mẽ, sánh ngang nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo ông Trường, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành động lực, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác phát triển. Gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc du lịch Việt Nam theo hướng phát triển sản phẩm đặc sắc, thúc đẩy du lịch xanh, thông minh, xây dựng thương hiệu quốc tế “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”.

“Thủ tướng Chính phủ khẳng định du lịch không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu hút đầu tư, mà còn bảo tồn văn hóa, lịch sử và nâng cao đời sống nhân dân,” ông Trường dẫn lại.

Khởi nghiệp tại Đà Nẵng từ năm 2007, Sun Group đã tiên phong phát triển hệ sinh thái du lịch với phương châm “làm đẹp những vùng đất”. Từ công trình đầu tiên tại Bà Nà Hills, đến nay Sun Group hiện diện trên khắp các vùng miền với những dự án đẳng cấp, góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tiêu biểu có thể kể đến Sun World Fansipan Legend (Lào Cai), Sun World Hạ Long (Quảng Ninh), Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World BaDen Mountain (Tây Ninh), hay tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom (Phú Quốc). Các công trình này nhiều lần được quốc tế vinh danh, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới- Ảnh 2.

Ông Trường nhấn mạnh: “Trong mỗi dự án, Sun Group không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt mà còn mang lại sinh kế cho người lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.”

Bên cạnh du lịch, Sun Group cũng tham gia đầu tư hạ tầng chiến lược như sân bay, bến cảng, đường cao tốc. Gần đây, tập đoàn được lựa chọn tham gia phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, một dấu mốc quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Theo ông Trường, Nghị quyết 68 đã khẳng định vai trò nòng cốt của kinh tế tư nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thịnh vượng. “Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Sun Group, ý thức sâu sắc trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng,” ông nói.

Đặt mục tiêu ngành du lịch đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, Sun Group khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để phát triển phồn vinh.

“Kỷ niệm 80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Sun Group trong hành trình kiến tạo những công trình, dự án du lịch,” ông Trường chia sẻ.


Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bước tiến vượt bật của loại hình bất động sản được hàng triệu người dân mong đợi nhất

Bước tiến vượt bật của loại hình bất động sản được hàng triệu người dân mong đợi nhất Nổi bật

Một loại hình bất động sản đang được các doanh nghiệp mở rộng ra các tỉnh, hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế

Một loại hình bất động sản đang được các doanh nghiệp mở rộng ra các tỉnh, hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế Nổi bật

Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc

Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc

07:51 , 01/09/2025
Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án bất động sản

Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án bất động sản

07:50 , 01/09/2025
Chưa từng có: 7 tháng nhà ở xã hội bứt tốc hoàn thành hơn 36 nghìn căn, tạo đà cho mục tiêu 1 triệu căn đến 2030

Chưa từng có: 7 tháng nhà ở xã hội bứt tốc hoàn thành hơn 36 nghìn căn, tạo đà cho mục tiêu 1 triệu căn đến 2030

07:49 , 01/09/2025
Sân bay Cam Ranh được đề xuất tăng công suất gấp nhiều lần

Sân bay Cam Ranh được đề xuất tăng công suất gấp nhiều lần

07:49 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên