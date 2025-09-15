Chủ tịch Tesla: Chỉ Elon Musk đủ sức lèo lái công ty 10 năm tới, là thiên tài hiếm khi xuất hiện

Robyn Denholm, Chủ tịch Tesla, mới đây gây chú ý khi khẳng định rằng trong 10 năm tới chỉ có Elon Musk mới đủ sức lèo lái công ty vượt qua giai đoạn chuyển đổi mang tính sống còn.

Trong cuộc phỏng vấn, bà gọi Musk là “nhà lãnh đạo mang tính thế hệ” – một kiểu người mà tài năng và tầm nhìn hiếm khi xuất hiện, và nhấn mạnh rằng dù Musk có thể không giữ vai trò điều hành thường nhật, ông vẫn sẽ là trung tâm của mọi bước đi chiến lược.

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh hội đồng quản trị Tesla vừa gắn tương lai công ty với những mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm mở rộng quy mô sản xuất xe điện, phát triển mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và robot, cũng như nâng giá trị thị trường của Tesla lên hàng nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới.

Để đảm bảo Musk tiếp tục gắn bó, hội đồng đã đề xuất gói thù lao bằng cổ phần trị giá có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD nếu ông đạt được hàng loạt cột mốc khổng lồ: từ việc đưa vốn hóa của Tesla lên 8,5 nghìn tỷ USD cho tới tăng trưởng lợi nhuận và doanh số vượt xa mức hiện tại. Bà Denholm thừa nhận rằng những mục tiêu này “không hề chắc chắn” và Musk sẽ phải bỏ ra công sức vượt ngoài sức chịu đựng thông thường.

Hiện Tesla đang đối diện nhiều áp lực. Doanh số xe điện toàn cầu có dấu hiệu chững lại, đặc biệt khi các hãng Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ với sản phẩm rẻ hơn và đa dạng hơn, khiến thương hiệu này mất dần thị phần ở một số thị trường chủ chốt. Bên cạnh đó, Musk còn phân tán sự chú ý cho nhiều dự án khác như SpaceX, Neuralink hay xAI, thậm chí dấn sâu vào các hoạt động chính trị, khiến không ít nhà đầu tư lo ngại về mức độ tập trung của ông.

Tuy vậy, bà Denholm cho rằng chính những hoạt động bên ngoài ấy lại góp phần mang thêm động lực và sáng tạo cho Tesla, thay vì làm suy yếu vai trò lãnh đạo.

Sự khẳng định Tesla không thể thiếu Musk phản ánh cả niềm tin lẫn sự phụ thuộc của công ty vào một cá nhân duy nhất. Trong ngắn hạn, đó là bảo chứng cho các nhà đầu tư về việc ban lãnh đạo vẫn đặt cược lớn vào tầm nhìn của người sáng lập.

Chuyên gia phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, đánh giá cao động thái này, coi đây là thông điệp “cố kết nội bộ” của Tesla. Ông nói: “Musk chính là Tesla, và Tesla chính là Musk. Nhà đầu tư dù lo ngại cũng hiểu rằng nếu muốn công ty tiếp tục bứt phá ở mảng AI, robot và xe điện toàn cầu, không ai khác ngoài Musk mới đủ sức dẫn dắt.”﻿

﻿Tuy nhiên, về dài hạn, điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của một doanh nghiệp. Tesla đang xây dựng tham vọng vượt xa lĩnh vực xe điện truyền thống, nhưng con đường đó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro rằng mọi thành công hay thất bại đều gắn chặt với cái tên Elon Musk.

Quỹ đầu tư Baillie Gifford, từng là cổ đông lớn của Tesla, nhận định rằng việc hội đồng quản trị công khai khẳng định chỉ Elon Musk mới đủ khả năng lèo lái công ty phản ánh sự thiếu chuẩn bị cho phương án kế nhiệm. “Musk rõ ràng là yếu tố trung tâm, nhưng việc quá phụ thuộc vào một cá nhân cũng tiềm ẩn rủi ro lớn trong quản trị doanh nghiệp,” đại diện quỹ bình luận trên Financial Times.﻿

