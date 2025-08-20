Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ "phù phép" đất công thành đất tư

20-08-2025

Liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo nóng.

Sau loạt bài điều tra về "Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng trên Báo Người Lao Động, ngày 20-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ “phù phép” đất công thành đất tư- Ảnh 1.

Thửa đất hơn 2.500 m² tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành chức năng cùng UBND phường Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh và có văn bản trả lời Báo Người Lao Động trước ngày 20-9.

Như đã thông tin, loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động phản ánh khu đất công hơn 2.500 m² tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, vốn do Nhà nước quản lý, HTX Phước Thành 3 sử dụng, đã bị "hô biến" thành đất tư. Khu đất này hiện có giá thị trường 40-50 tỉ đồng. Đáng chú ý, sau khi được "hợp thức hóa" đứng tên một cá nhân, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều cán bộ lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ.

Trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây), bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Tại phường Quy Nhơn Tây hiện còn tồn tại hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích, thậm chí cả đất dự án ở địa phương. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời UBND xã Phước Mỹ cũ.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ “phù phép” đất công thành đất tư- Ảnh 2.

Công trình xây dựng trái phép mọc lên như nấm ở phường Quy Nhơn Tây

Liên quan đến vụ việc này, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết sẽ giao công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Thuê 8 máy múc san lấp, lấn chiếm hơn 50.000 m2 đất công ở Phú Quốc

Theo Anh Tú

Người lao động

