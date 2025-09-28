Chủ tịch tỉnh Gia Lai nêu đề xuất về cửa khẩu Lệ Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Ngày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng các lãnh đạo sở ngành gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp có hoạt động xuất - nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, Gia Lai).

Hiện Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đang thu hút được 37 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 643 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 319 tỷ đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước và thu khác tại đây tính đến ngày 31/8 đạt 8,6 tỷ đồng (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước).



Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nằm trên Quốc lộ 19, kết nối trực tiếp với cảng Quy Nhơn (235 km) và các tỉnh Tây Nguyên, rất thuận lợi cho quá trình vận chuyển hàng hóa. Khu kinh tế tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia), nằm trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, có tiềm năng trở thành trung tâm thương mại xuyên biên giới.

Đây cũng là địa bàn có ngành nông nghiệp phát triển với diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, có thế mạnh về cà phê, cao su, điều… Tuy nhiên, sự phát triển tại khu vực cửa khẩu này còn hạn chế so với tiềm năng.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai - phát biểu tại hội nghị.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và sở ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, phát triển kinh tế để ổn định chính trị, bởi chỉ khi kinh tế mạnh sẽ có quốc phòng mạnh, lòng dân mạnh. Dân giàu sẽ ổn định nội bộ, từ đây đảm bảo an ninh quốc phòng.



“Tất cả cùng chăm lo cửa khẩu, chăm lo đồng bào vùng biên. Phải đảm bảo, hỗ trợ người dân vùng biên từ các hoạt động khác nhau. Từ đây người dân vùng biên cả Việt Nam và Campuchia thấy được tình cảm, yên tâm phát triển kinh tế”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo vị lãnh đạo tỉnh Gia Lai này, khi nhập Gia Lai và Bình Định, địa phương luôn chú trọng, coi khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là một " cực" phát triển kinh tế chính. Bởi vậy, ông chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, giúp doanh nghiệp để sớm hoàn tất thủ tục hành chính; tập trung giải quyết tốt nhất các vấn đề, cũng như vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, lành mạnh, tránh vi phạm pháp luật.

"Tỉnh không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước không chỉ bằng việc ban hành các cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn thông qua việc xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, để tạo ra sự đột phá từ làn sóng phát triển kinh tế, cần chú trọng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu thông qua hệ thống logistics đồng bộ trên cả ba tuyến đường (biển, bộ và hàng không). Chính quyền tỉnh khẳng định, luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, với phương châm cùng nhau lắng nghe - cùng nhau bàn bạc - cùng nhau thực hiện - cùng nhau chia sẻ kết quả - cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Cũng tại hội nghị, ông Tuấn đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế, các sở, ngành và chính quyền địa phương ưu tiên đầu tư bãi kiểm hóa, kho ngoại quan, kho lạnh, hệ thống kiểm tra chuyên ngành; gắn kết hạ tầng cửa khẩu với các tuyến giao thông lớn, đặc biệt là tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn.



Đặc biệt, nghiên cứu nhanh chóng triển khai cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh phù hợp với tình hình thực tế tạiCcửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Ratanakiri mở rộng hợp tác trong khuôn khổ tiểu vùng Mekong, gắn thương mại biên giới với hợp tác năng lượng, du lịch, dịch vụ. Để làm được điều này, các đơn vị liên quan cần rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai cụ thể theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người ' rõ việc - rõ thời hạn - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền).

Ông Tuấn cũng cho rằng, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh không chỉ là “cửa ngõ thương mại” của tỉnh Gia Lai với tỉnh Natanakiri, mà còn có thể trở thành trung tâm kết nối khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Với quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, ông tin tưởng rằng hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia tiến tới mốc 20 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết, địa phương đã kiến nghị Chính phủ bổ sung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vào danh sách các nhóm khu kinh tế ưu tiên đầu tư hạ tầng khung; hỗ trợ kinh phí từ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng hoàn thiện hạ tầng Khu trung tâm - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo tinh thần Nghị quyết 23 ngày 02/3/2022 của Chính phủ.

Cùng với đó, tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tài chính có cơ chế thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực biên giới.