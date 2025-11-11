Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

11-11-2025 - 21:29 PM | Xã hội

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 11/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đọc quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên- Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. (Ảnh: K. Linh)

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. Theo kế hoạch, ông Ngọc sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973; quê quán xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông Ngọc có trình độ chuyên môn tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ngày 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 30/6/2025, ông Ngọc được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập).

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 3, bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. (Ảnh: K. Linh)

Với bề dày kinh nghiệm công tác trong cả lĩnh vực chuyên môn, quản lý và công tác Đảng, ông Phạm Quang Ngọc được đánh giá là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có tư duy đổi mới và năng lực điều hành vững vàng, cách làm việc hiệu quả.

Khánh Linh - Tiến Thắng/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam Phùng Thị Thanh

Bắt tạm giam Phùng Thị Thanh Nổi bật

MỚI: Buộc THÔI VIỆC Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT có clip thân mật cùng nhiều phụ nữ

MỚI: Buộc THÔI VIỆC Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT có clip thân mật cùng nhiều phụ nữ Nổi bật

Bắt Phạm Thị Thanh Lương

Bắt Phạm Thị Thanh Lương

21:10 , 11/11/2025
Bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Hà

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Hà

18:30 , 11/11/2025
Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh

Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh

17:46 , 11/11/2025
Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết

Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết

17:18 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên