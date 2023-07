Chủ tịch, tổng giám đốc cùng thuộc cấp 2 công ty "giấu nhẹm" hơn 3 triệu tấn than

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan, đơn vị vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị ban, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".



Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của bị can Lê Minh Dương. Ảnh: Công an Bắc Giang

Các bị can bị khởi tố bổ sung tội danh gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT; Hà Văn Hoè, Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An. Khởi tố mới 1 bị can là Lê Minh Dương (SN 1960), Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuân An.

Trước đó, tháng 2-2023, các bị can Dũng, Hòe, Thạch, Thắm, Thảo đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".



Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định ngoài hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" đã bị khởi tố, các bị can trong vụ án còn có hành vi chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán lập các hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai, báo cáo thuế nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Bước đầu xác định, từ tháng 6-2018 đến hết tháng 12-2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của 2 công ty đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là trên 3 triệu tấn, tạm tính gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng trên 50 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Hồng Thắm. Ảnh: Công an Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có các quyết tố tụng đối với 6 bị can trên để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.