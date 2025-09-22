Chủ tịch Triều Tiên nói vẫn còn kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Trump

Chủ tịch Triều Tiên đến Bắc Kinh dự lễ diễu binh ngày 3/9. (Ảnh: KCNA)

Trong bài phát biểu tại Hội đồng Nhân dân Tối cao ngày 21/9, Chủ tịch Kim Jong-un nói: "Cá nhân tôi vẫn còn những kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump", KCNA đưa tin.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ba lần trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Phát biểu này được đưa ra vào thời điểm chính phủ mới của Hàn Quốc đang thúc giục Mỹ nối lại đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên, sau 6 năm tiến trình đàm phán sụp đổ do bất đồng về vấn đề trừng phạt và giải trừ hạt nhân.

"Nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh phi lý về việc phi hạt nhân hóa chúng tôi và chấp nhận thực tế, đồng thời mong muốn chung sống hòa bình thực sự, thì không có lý do gì chúng tôi không ngồi lại với Mỹ”, KCNA dẫn phát biểu của ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, chế tạo vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn để đất nước ông bảo vệ an ninh trước các mối đe dọa nghiêm trọng từ Mỹ và Hàn Quốc. Ông liệt kê một loạt cuộc tập trận quân sự thường xuyên của Seoul và Washington mà ông cho rằng đã phát triển thành những cuộc diễn tập cho chiến tranh hạt nhân.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng những lời đề nghị gần đây từ Washington và Seoul về đối thoại là không chân thành, vì họ vẫn không thay đổi ý định cơ bản là làm suy yếu Triều Tiên và phá hủy chế độ của ông.

Theo ông Kim, đề xuất từng giai đoạn của Hàn Quốc về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên là bằng chứng cho điều đó.

"Thế giới đã biết rõ Mỹ sẽ làm gì sau khi họ buộc một quốc gia từ bỏ vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình", ông Kim tuyên bố.

"Sẽ không bao giờ có đàm phán mãi mãi với kẻ thù để trao đổi vì nỗi ám ảnh về việc dỡ bỏ trừng phạt", ông Kim nói thêm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng các lệnh trừng phạt là "bài học kinh nghiệm" và đã giúp đất nước ông trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Triều Tiên phải chịu một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và cấm vận vũ khí, nhưng nước này vẫn tiếp tục đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, rằng các biện pháp trừng phạt cuối cùng đã không thể ngăn chặn Triều Tiên, và quốc gia này đang bổ sung 15 - 20 vũ khí hạt nhân vào kho vũ khí khổng lồ của họ mỗi năm.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng biện pháp trừng phạt và gây áp lực không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Tổng thống Lee đưa ra đề xuất hòa bình kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6, cho rằng đối thoại với Bình Nhưỡng là cần thiết, và đã nêu ra các bước để xây dựng lòng tin nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Lee cho biết đang có những trở ngại lớn đối với việc mở lại đối thoại với Triều Tiên, nhưng vẫn tin rằng cách tiếp cận từng giai đoạn về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là lựa chọn thực tế.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, cần phải tạo ra các điều kiện phù hợp để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, và Tổng thống Trump có vai trò quan trọng trong những nỗ lực đó.