Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón các khách mời quốc tế tại Thiên Tân

Trên những tuyến phố chính của Thiên Tân, người dân tụ tập phía sau rào chắn để chào đón đoàn xe của các lãnh đạo Trung Quốc và khách mời khi họ đi qua.

Ngày 31/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có tám cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Maldives, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Trước đó, ông đã gặp các lãnh đạo Kazakhstan, Ai Cập, Campuchia, Myanmar và Nepal, cũng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được Tân Hoa Xã đăng tải. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện cũng đã tổ chức tiệc chào mừng các vị khách tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Đoạn video được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy, ông Tập Cận Bình lần lượt chào đón các vị khách khi họ chụp ảnh tập thể trước khi tiến vào phòng tiệc.

Các lãnh đạo quốc tế chụp ảnh tập thể tại hội nghị thượng đỉnh SCO ngày 31/8. (Ảnh: Sputnik)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đón các khách mời quốc tế. (Nguồn: Times Now World)

Trong bài phát biểu tại bữa tiệc, ông Tập Cận Bình cho biết thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc với tốc độ nhanh hơn, xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn và khó lường hơn. Do đó, SCO có trách nhiệm lớn hơn trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của tất cả các quốc gia.

Ông Tập bày tỏ tin tưởng, rằng với nỗ lực chung của tất cả các bên, hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công tốt đẹp. Và SCO chắc chắn sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa, đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào việc thúc đẩy sự thống nhất và hợp tác giữa các quốc gia thành viên, tập hợp sức mạnh của các quốc gia Nam Bán cầu và thúc đẩy sự tiến bộ hơn nữa của nền văn minh nhân loại.

Vào ngày 1/9, ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp với các nguyên thủ từ 10 quốc gia thành viên, cũng như một cuộc gặp theo định dạng mở rộng với các quốc gia bạn bè và các tổ chức quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh SCO nhấn mạnh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc khắc họa khối này như một tổ chức đa phương, thông qua những chi tiết nhỏ nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bên ngoài một địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh SCO. (Ảnh: Reuters)

Trang web chính thức của SCO, các tài liệu truyền thông và thậm chí cả thực đơn tại căng tin của trung tâm báo chí đều được thể hiện bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nga.

Tại trung tâm báo chí, các phòng cầu nguyện đã được thiết lập để phục vụ phóng viên từ các quốc gia Hồi giáo ở Trung Á và Đông Nam Á. Màn hình TV lớn ở trung tâm phát đi phát lại video giới thiệu Thiên Tân, cũng như những đoạn video ghép các bài hát và điệu múa dân tộc từ "những người bạn của Trung Quốc".

Trung Quốc cũng tận dụng hội nghị thượng đỉnh này để thể hiện sức mạnh công nghệ của nước này. Một robot hình người đã tham gia trả lời câu hỏi cùng với các tình nguyện viên tại quầy hỗ trợ chính của trung tâm truyền thông. Những robot khác đã trình diễn viết thư pháp Trung Quốc, và đi khắp trung tâm để mời nước đóng chai.

Trung tâm báo chí hội nghị thượng đỉnh SCO. (Ảnh: Bloomberg)

Các tình nguyện viên và robot tiếp đón khách mời. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Được thành lập năm 2001, SCO ban đầu gồm sáu quốc gia Á-Âu là Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Sau đó, SCO đã mở rộng và kết nạp thêm Ấn Độ, Pakistan, Iran, Belarus. Tổ chức này cũng có hai quốc gia quan sát viên và 14 đối tác đối thoại trên khắp châu Á, châu Âu và châu Phi.

Tổ chức này bao phủ khoảng 24% diện tích đất liền toàn cầu và 42% dân số thế giới, với các quốc gia thành viên chiếm khoảng một phần tư GDP toàn cầu.

Chương trình nghị sự của SCO tập trung vào các lĩnh vực: An ninh, chống khủng bố, hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng và văn hóa.

Trung Quốc coi hội nghị năm 2025 là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất từ ​​trước đến nay của SCO.

Thiên Tân là thành phố thứ tư của Trung Quốc đăng cai hội nghị thượng đỉnh SCO, sau Thượng Hải, Bắc Kinh và Thanh Đảo. Ngoại trừ Bắc Kinh, ba thành phố còn lại đều là các thành phố cảng lớn của Trung Quốc.

Hội nghị diễn ra vài ngày trước cuộc duyệt binh hoành tráng vào ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh), với sự góp mặt của những vũ khí tiên tiến nhất để kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Nhiều nguyên thủ và phái đoàn từ Trung Á, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á có mặt tại Thiên Tân để tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ di chuyển đến Bắc Kinh để tham dự cuộc duyệt binh.