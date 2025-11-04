Chủ tịch TTC Đặng Văn Thành: Người Việt Nam mua vàng để trú ẩn, lượng vàng nằm trong dân là rất lớn

Ông Đặng Văn Thành cho biết vàng là một kênh đầu tư đặc trưng của người Việt Nam và khu vực Á Đông nói chung. Tập quán của người Việt Nam là mua vàng để làm trang sức, còn bây giờ thêm yếu tố trú ẩn tài sản. Qua thống kê quốc tế, lượng vàng nằm trong dân ở Việt Nam là rất lớn.

"Tôi là Chủ tịch Câu lạc bộ Thương hiệu Việt. Trong quá trình sinh hoạt, có nhiều anh em hỏi tôi: "Tại sao trước đây những người lớn tuổi hay mua vàng, còn bây giờ lớp trẻ cũng mua vàng nhiều?" Tôi nói, không phải đâu, đó là hình thức trú ẩn", Chủ tịch TTC chia sẻ.

Ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn TTC (Ảnh: VietnamBiz)

Theo ông Thành, việc Chính phủ rà soát lại Nghị định 24 là rất đúng đắn, còn việc có nên thành lập sàn vàng hay không thì cần hết sức thận trọng. Bên cạnh đó, thị trường vàng không đóng góp thiết thực như thị trường vốn. Vấn đề là làm sao huy động được lượng vàng trong dân, với một chi phí hợp lý, để đưa vào dự trữ quốc gia.

"Tôi cho rằng, việc huy động vàng trong dân để tích trữ là không khả thi và rất rủi ro. Nhưng nếu chấp nhận một mức chi phí nhất định để chuyển nguồn vàng đó thành dự trữ quốc gia – thì đây là vấn đề cần được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng", ông thành chia sẻ.

Ông Lê Anh Tuấn -Tổng Giám đốc Dragon Capital (Ảnh: VietnamBiz)

Bàn về việc đưa vàng trở lại thành một kênh đầu tư huy động vốn chính thức, ông Lê Anh Tuấn -Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng đây là một đề tài rất thú vị nhưng cũng rất khó, mang tính cực kỳ kỹ thuật nếu muốn làm đúng. Ông Tuấn chia sẻ qua ba mô hình trên thế giới.

Thứ nhất, ở Mỹ năm 1933, Chính phủ đã thu hồi toàn bộ vàng trong dân, nhưng Việt Nam mình không thể áp dụng được mô hình này, bởi khi đó Mỹ đang trong thời kỳ giảm phát – một điều kiện đặc thù giúp họ thực hiện chính sách đó. Còn Việt Nam hiện nay hoàn toàn khác.

Thứ hai là mô hình của Ấn Độ – họ phát hành trái phiếu vàng và huy động được khoảng 150–200 tỷ USD phục vụ cho quốc sách. Người dân thay vì mua vàng vật chất thì chuyển sang mua trái phiếu vàng. Cơ chế này nghe thì đơn giản nhưng thực ra khá 'technical', đòi hỏi hệ thống vận hành và giám sát chặt chẽ.

Mô hình thứ ba là của Trung Quốc, nơi họ có cả sàn vàng vật chất và sàn vàng phi vật chất, cho phép giao dịch và chuyển đổi linh hoạt giữa hai hình thức này.

"Tóm lại, để trả lời câu hỏi là có nên chuyển từ vàng vật chất sang vàng số hóa hay không, thì tôi cho rằng là nên. Tuy nhiên, làm như thế nào lại là câu chuyện cực kỳ phức tạp, và trong phạm vi của diễn đàn hôm nay, có lẽ không đủ thời lượng để bàn sâu về những khía cạnh kỹ thuật đó", Tổng Giám đốc Dragon Capital đánh giá.