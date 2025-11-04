Sáng 4/11: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn quay đầu giảm

Cập nhật đến 9h00, giá vàng trong nước đồng loạt giảm, song song với việc giá vàng thế giới cũng rơi xuống quanh vùng 3.975-3.985 USD/ounce.

Hiện tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC ở mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán. Giá vàng nhẫn trơn giảm 500 nghìn đồng/lượng xuống 143,4-145,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh vàng miếng SJC xuống 147,2-148,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn 24k tại đây cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng xuống 146,2-149,2 triệu đồng/lượng.

DOJI và PNJ đều niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở mức 145,0-148,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Công ty SJC

-------------------------------

Mở cửa sáng 4/11, một số cửa hàng vàng đã điều chỉnh giảm giá vàng khoảng 200-300 nghìn đồng/lượng, trong khi phần lớn các doanh nghiệp lớn giữ nguyên giá niêm yết cuối ngày hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết 147,5 – 149,0 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn trơn 9999 là 146,5-149,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lần lượt được niêm yết ở mức 147,0-149,0 triệu đồng/lượng và 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lần lượt được niêm yết 147,0-149,0 triệu đồng/lượng và 145,0-148,0 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC cũng đang mua vào vàng miếng SJC với giá 147,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,0 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn 9999 thấp hơn khá nhiều so với các thương hiệu lớn khác, hiện niêm yết 143,9-146,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 3/11, giá vàng trong nước giảm trong phiên sáng rồi lại đảo chiều tăng. Theo đó, vàng SJC, vàng nhẫn đều đã tăng khoảng 600 - 800 nghìn đồng/lượng trong phiên 3/11.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sau đợt điều chỉnh vẫn đang giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Theo Kitco News, các chuyên gia tại UBS cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại của thị trường vàng chỉ là tạm thời, và giá kim loại quý này vẫn đang trên đà hướng tới mốc 4.200 USD/ounce, với kịch bản lạc quan – nếu rủi ro địa chính trị hoặc rủi ro thị trường leo thang – có thể đẩy giá lên tới 4.700 USD/ounce. "Ngoài các yếu tố kỹ thuật, chúng tôi không thấy lý do cơ bản nào cho đợt bán tháo này", báo cáo của UBS cho biết.

Tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ lưu ý rằng đà tăng giá chững lại đã khiến khối lượng vị thế mở trên thị trường kỳ hạn sụt giảm thêm, song nhu cầu cơ bản vẫn mạnh mẽ.

UBS dẫn báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, cho thấy hoạt động mua vàng từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đang "rất mạnh và tiếp tục tăng tốc."

Trước đó, ngày 20/10, ông Sagar Khandelwal, chiến lược gia của UBS Global Wealth Management, cho rằng lãi suất thực thấp, đồng USD yếu, nợ công tăng và bất ổn địa chính trị có thể đẩy giá vàng lên 4.700 USD/ounce vào quý I/2026, và cổ phiếu các công ty khai thác vàng thậm chí còn tăng mạnh hơn. Ông cảnh báo lãi suất thực của Mỹ có thể rơi vào vùng âm khi Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn neo cao.

Lan Anh