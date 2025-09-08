Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác

08-09-2025 - 16:36 PM | Xã hội

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ công tác.

Chiều 8-9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho hay ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cả ông Nam và ông Hậu có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - tạm thời điều hành theo quy chế phân công công tác của UBND tỉnh.

Trong thời gian qua, ông Trần Quốc Nam và ông Phạm Văn Hậu vắng mặt trong nhiều sự kiện. 

Lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa thời gian gần đây cũng không thấy tên ông Nam, đa số do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa điều hành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác- Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Nam- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có hơn 25 năm công tác tại tỉnh Ninh Thuận cũ. Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020; là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1-7, ông Nam được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa - sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Thuận cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác- Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa.


Ông Hậu có nhiều năm công tác tại Sở Xây dựng Ninh Thuận và làm Giám đốc sở này. Sau đó, ông làm Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ. Từ 2015 - 2020, ông Hậu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Từ 2020 đến tháng 6-2025, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1-7-2025, ông Hậu được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa

Theo K.Nam

Người lao động

