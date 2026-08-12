Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 7 cây cầu bắc qua sông Hồng

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo. Ảnh: Viết Thành

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ trụ sở UBND thành phố đến UBND các xã, phường liên quan.

7 cây cầu bắc qua sông Hồng đã bàn giao 100% mặt bằng

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Ngô Ngọc Vân cho biết, đến nay, 7 cây cầu bắc qua sông Hồng (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở) đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Ngô Ngọc Vân phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Trong đó, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo đã bàn giao 100% mặt bằng nhưng vẫn còn tồn tại liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, cầu Thượng Cát phải giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,147ha do điều chỉnh dự án được thành phố phê duyệt vào ngày 30-7-2026.

Theo chỉ đạo của thành phố, các công trình phải hoàn thành vào khoảng tháng 7-2027 để phục vụ nhu cầu đi lại. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đang kiểm soát tiến độ theo kế hoạch; nếu hoàn thành vào tháng 7-2027, các cầu sẽ cơ bản hoàn thành trước tiến độ khoảng 6 tháng

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Trần Đình Cường phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Trần Đình Cường báo cáo tiến độ Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025).

Đối với đường Vành đai 3,5, sau khi được thành phố phê duyệt dự án ngày 13-7, Ban đã tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo, cả 6 xã, phường có dự án đi qua đều đang quyết liệt thực hiện. Về công tác đầu tư xây dựng, Ban đã triển khai lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào khoảng ngày 20-8, đoạn từ cầu Ngọc Hồi đến nút giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, mục tiêu đặt ra là khi cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 7-2027, tuyến đường cũng phải được kết nối từ cầu Ngọc Hồi với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trên cơ sở cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng của 6 xã, phường, Ban cam kết nếu đến hết tháng 9 có đủ mặt bằng sẽ hoàn thành dự án vào tháng 7-2027, bảo đảm kết nối cầu Ngọc Hồi với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị của thành phố phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Đối với dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Ban cũng cam kết phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Hiện dự án còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đồng thời, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiến độ chung theo chỉ đạo của thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố và các xã, phường liên quan đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công trong điều kiện vừa thi công vừa đảm bảo giao thông.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị của thành phố phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Bàn giao mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, thời gian qua, thành phố duy trì thường xuyên hoạt động của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố. Trong đó, định kỳ từ 2-3 tuần, Ban Chỉ đạo tổ chức giao ban, trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành và địa phương để đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời xin ý kiến chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, phần đất cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn các nội dung phải tiếp tục xử lý như di chuyển hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm, nổi; tháo dỡ công trình dân dụng của người dân; di chuyển cây cối, hoa màu.

Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, thành phố đã có văn bản chỉ đạo và đưa ra các giải pháp, nguyên tắc thực hiện. Theo đó, đối với những đơn vị quản lý công trình đã nhận tiền, nhận phương án bồi thường nhưng chưa thực hiện di chuyển, chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện theo tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, nếu các đơn vị đã nhận tiền, nhận phương án nhưng vì lý do này hay lý do khác vẫn chưa di chuyển, để phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ thì đơn vị quản lý công trình phải chịu trách nhiệm.

"Đã nhận tiền, đã nhận phương án thì phải thực hiện di chuyển theo tiến độ. Không thể vì lý do này hay lý do khác mà chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung", Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Đối với việc phá dỡ công trình dân dụng, di chuyển cây cối, hoa màu, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương. UBND các xã, phường phải chủ trì, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc bảo vệ, di chuyển, phá dỡ và bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương phải quyết liệt, không chờ đợi. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng phải bám sát nhà thầu, thực hiện theo nguyên tắc mặt bằng được bàn giao đến đâu thì tiếp nhận đến đó và tổ chức thi công ngay, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi, tránh tình trạng mặt bằng đã có nhưng công trường vẫn để trống.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã được các địa phương triển khai tích cực và cơ bản hoàn thành. Phó Chủ tịch đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và các đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Riêng đối với 7 cây cầu bắc qua sông Hồng, thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng với vai trò cơ quan chủ trì tham mưu cho thành phố phải căn cứ “đường găng” để giám sát tiến độ thực hiện. Theo đó, Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chủ trì theo dõi, giám sát tiến độ theo “đường găng”; các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư trực tiếp đôn đốc các nhà thầu. Tiến độ phải được cập nhật, báo cáo thành phố theo tuần, theo tháng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ từng mốc công việc.

Không có lý do chậm trễ khi mặt bằng được bàn giao

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, thành phố đã tập trung cao độ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường vành đai và các cầu qua sông Hồng, được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Đặc biệt, quá trình giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, rất ít trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, chủ yếu thực hiện thông qua tuyên truyền, vận động tích cực. Qua đó cho thấy tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đồng thời tạo chuyển biến nhanh chóng đối với những dự án đầu tư công vốn gặp nhiều khó khăn trước đây. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, giải phóng mặt bằng không chỉ dừng ở việc bàn giao đất của người dân, mà còn phải đồng bộ với việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Thực tế cho thấy, có những dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần đất của người dân nhưng các công trình ngầm, nổi chưa được di chuyển, dẫn đến nhà thầu không thể tổ chức thi công.

“Cái khó nhất là vận động người dân di chuyển khỏi nơi đang sinh sống, chúng ta đã làm được và nhân dân đồng thuận. Nhưng sau đó, các công trình ngầm, nổi như đường điện, đường ống và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác lại trở thành vấn đề, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công”, Chủ tịch UBND thành phố nêu.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, phải phối hợp đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng với việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, trong quá trình lập và thẩm định quy hoạch, dự án cần tính toán đầy đủ phương án di chuyển các công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường điện.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ban quản lý dự án, trong đó có Ban Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án dân dụng và Ban Quản lý dự án nông nghiệp, rà soát toàn bộ các dự án đã có mặt bằng, bảo đảm triển khai ngay, triển khai nhanh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ không có lý do chính đáng.

Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý yêu cầu tổ chức thi công tại nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, nơi dự kiến tập trung nhiều loại hình giao thông và có vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, đây là một điểm nút giao thông lớn, trong tương lai có thể kết nối nhiều loại hình giao thông như đường sắt, đường ô tô, đường cao tốc và các tuyến giao thông khác. Vì vậy, việc tổ chức thi công tại khu vực này phải bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu về hình ảnh đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành Xây dựng, xây dựng phương án và báo cáo cụ thể hơn về tiến độ, giải pháp tổ chức thi công, bảo đảm khu vực này được triển khai theo hướng hiện đại, hạn chế tối đa những hình ảnh không phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành tập trung vào hai vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, rà soát công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch hướng tuyến của các công trình giao thông tại những khu vực chưa phát triển, bảo đảm bám sát hiện trạng, hạn chế tối đa việc phải giải phóng mặt bằng qua khu dân cư, qua đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Thứ hai, đặc biệt quan tâm chất lượng và giải pháp thi công đối với tất cả các công trình, đẩy mạnh ứng dụng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại để rút ngắn tiến độ. Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, phải tổ chức thi công ngay, không để mặt bằng chậm đưa vào khai thác.

Chủ tịch UBND thành phố đồng thời đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định, lựa chọn phương án đầu tư, đấu thầu xây dựng phải chú trọng năng lực của nhà thầu, bảo đảm lựa chọn được những đơn vị có đủ năng lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và giải pháp tổ chức thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ban quản lý dự án, sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đưa mặt bằng vào thi công trong thời gian sớm nhất. Qua đó, nâng cao chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố