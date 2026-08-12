Hoàn thành khảo sát, đánh giá an toàn, ổn định để phát triển giao thông trên trục chính sông Hồng

Sông Hồng đoạn qua địa phận Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng.

Trước đó, trong năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu, khảo sát toàn bộ đoạn sông Hồng dài 126km thuộc địa phận Hà Nội, từ cầu Trung Hà (xã Vật Lại đến hết địa phận xã Thanh Trì). Việc phân chia thành 3 vùng nghiên cứu (Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3) dựa trên các đặc điểm khác biệt về mức độ đô thị hóa, định hướng quy hoạch và đặc điểm thủy văn, cho phép đưa ra các giải pháp phù hợp và cụ thể cho từng khu vực.

Các đơn vị liên quan đã tiến hành đánh giá hiện trạng, phân tích chi tiết các tác động của trận lũ lớn năm 2024 tới toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông trên trục Sông Hồng. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để nhận diện các điểm yếu, các vị trí xung yếu và hiệu chỉnh các mô hình dự báo, đảm bảo các giải pháp đề xuất có tính thực tiễn cao.

Cùng với đó nghiên cứu và xác định sự phù hợp về hướng tuyến cũng như cao độ thiết kế cho tuyến đường tại Vùng 2 (đoạn trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), đảm bảo tuân thủ quy hoạch đã duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong phòng chống lũ; Xây dựng các phương án, giải pháp phát triển hạ tầng giao thông (bao gồm vị trí, hướng tuyến, cao độ thiết kế) cho Vùng 1 (thượng lưu) và Vùng 3 (hạ lưu), nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Từ kết quả nghiên cứu, các cơ quan liên quan đã xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp, có hệ thống về địa hình, thủy văn, thủy lực làm nền tảng khoa học vững chắc, hỗ trợ công tác lập quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững các ngành kinh tế, không gian đô thị ven sông Hồng…

“Việc nghiên cứu đánh giá tác động dòng chảy để phát triển hạ tầng giao thông trên trục chính sông Hồng đoạn qua địa phận Thành phố Hà Nội là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25-3-2022 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000. Đồng thời nghiên cứu cũng góp phần đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thông suốt, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, giúp giảm áp lực giao thông nội đô cũng như thúc đẩy tái cấu trúc đô thị. Trên cơ sở đó đề nghị cho phép sử dụng bộ số liệu địa hình, thủy văn và kết quả nghiên cứu của dự án làm cơ sở dữ liệu đầu vào chính thức để phục vụ công tác lập Báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục giao thông hai bên sông Hồng và các công trình cầu qua sông trong giai đoạn tới. Đồng thời bàn giao kết quả nghiên cứu cho các Sở, ngành liên quan để rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan (nếu cần thiết) nhằm phù hợp với diễn biến thực tế của lòng dẫn sông Hồng” – đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị.