Chủ tịch và Tổng giám đốc Hodeco đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa công bố đăng ký giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của 2 lãnh đạo.



Trong đó, Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận đang sở hữu 17,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,85%). Với tỷ lệ thực hiện quyền 35.671:1.000, ông Đoàn Hữu Thuận đăng ký thực hiện quyền mua 492.271 trái phiếu chuyển đổi HDC425001. Giao dịch ước tính trị giá 49,2 tỷ đồng, được thực hiện trong thời gian từ 24/11-10/12/2025.

Trong gia đình ông Đoàn Hữu Thuận còn nhiều thành viên khác sở hữu cổ phiếu HDC. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (vợ Chủ tịch) nắm 3,37%; con trai Đoàn Hữu Hà Vinh (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) nắm giữ 2,18%, con trai Đoàn Hữu Hà An nắm 1,02%; con dâu Nguyễn Tú Quỳnh nắm 1,1%...



Tương tự, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Viết Liên đang sở hữu 6,56 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,68%). Với tỷ lệ sở hữu này, ông Liên đăng ký thực hiện quyền mua 184.161 trái phiếu chuyển đổi HDC425001. Giao dịch ước tính trị giá 18,18 tỷ đồng, được thực hiện trong thời gian từ 24/11-10/12/2025.

Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận (giữa) và Tổng giám đốc Lê Viết Liên (phải). Ảnh: Hodeco

Hodeco đang triển khai chào bán 4,9 triệu trái phiếu mã HDC425001, với giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động gần 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Trái phiếu này được phát hành cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 35.671:1.000, tức cổ đông sở hữu 35.671 cổ phần sẽ được mua 1.000 trái phiếu. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu từ 19/11 đến 5/12/2025. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 19/11 đến 10/12/2025.

Số lượng cổ phiếu nói trên bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 2 đợt. Đợt 1 thực hiện chuyển đổi 40% lượng cổ phiếu sau 01 năm phát hành. Đợt 2 chuyển đổi lượng còn lại vào ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi 1:10 tức mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, Hodeco mang về doanh thu thuần 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính kỳ này ghi nhận hơn 700 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ hơn 2 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là khoản lãi bán cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu với hơn 696 tỷ đồng. Nhờ vậy, Hodeco báo lợi nhuận sau thuế kỷ lục gần 539 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Hodeco mang về hơn 281 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26%; trong khi lợi nhuận sau thuế 610 tỷ đồng, gấp 9,4 lần. So với kế hoạch 2025, HDC mới thực hiện được 19% mục tiêu doanh thu, nhưng đã vượt 44% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/3035, tổng tài sản của Hodeco ở mức 5.404 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm nhẹ xuống mức 2.523 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 26% về mức 869 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng. Cùng với đó, vay nợ dài hạn 757 tỷ đồng, gồm 491 tỷ đồng trái phiếu và 266 tỷ đồng vay ngân hàng.

Trong quý III/2025, Hodeco chi 1,1 tỷ đồng tiền lương, thù lao và thưởng cho HĐQT, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ.

Trong khi đó, công ty tăng gấp đôi khoản chi lương, thưởng cho Ban điều hành với tổng cộng 10,6 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận nhận hơn 3,3 tỷ đồng; Tổng giám đốc Lê Viết Liên nhận hơn 3 tỷ đồng.