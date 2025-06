Chủ tịch và Tổng Giám đốc Viconship cùng ứng cử vào HĐQT Vận tải và xếp dỡ Hải An

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (mã HAH) vừa công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm ông Nguyễn Xuân Dũng và ông Tạ Công Thông. Việc bổ nhiệm sẽ được cổ đông Hải An thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 26/6 tới đây.

Ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1979) là cử nhân kinh tế ngành tài chính – tín dụng, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đáng chú ý, ông Dũng vừa được bầu vào HĐQT Viconship(mã VSC) và giữ chức Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua.

Trong khi đó, ông Tạ Công Thông (SN 1985), có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh bảo hiểm và cử nhân kinh tế ngoại thương. Ông Thông được bầu làm thành viên HĐQT Viconship vào tháng 3/2021 và đảm nhận thêm vị trí TổngGiám đốc từ tháng 2/2024 đến nay.

Hai lãnh đạo cấp cao, đứng đầu HĐQT và Ban điều hành Viconship ứng cử vào HĐQT Hải An trong bối cảnh VSC đang liên tục gia tăng sở hữu tại HAH.

Mới nhất, vào cuối tháng 5, Viconship đã mua vào thêm 2,2 triệu cổ phiếu HAH, nâng sở hữu tại Hải An lên gần12,7%. Bên cạnh đó, 2 công ty con của VSC là Công ty TNHH Trung tâm Logistics Xanh và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh cũng đang nắm giữ thêm tổng cộng 2,644% vốn điều lệ HAH.

Trả lời cổ đông về khoản đầu tư này tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ban lãnh đạo Viconship cho biết công ty trong những năm qua đã chủ động tìm kiếm cơ hội và thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp có cùng ngành nghề để bổ sung năng lực kinh doanh chuỗi logistics, đồng thời đánh giá Hải An là mắt xích quan trọng để Viconship hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Năm 2025, HAH đặt mục tiêu tổng sản lượng vận hành gần 1,46 triệu TEU, tăng khoảng 9% so với năm 2024. Hoạt động khai thác tàu dự kiến đóng góp phần lớn với 689.000 TEU, kế đến là khai thác cảng với 588.000 TEU và sản lượng từ Depot dự kiến 178.000 TEU.

Tương ứng, HAH lên kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 865 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 8% so với thực hiện 2024. Cổ tức 2025 dự kiến 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, tương đương giá trị khoảng 348 tỷ đồng.

Năm 2024 trước đó, Hải An ghi nhận tổng sản lượng tăng hơn 5% lên gần 1,34 triệu TEU. Tổng doanh thu đạt 4.024 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước. Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 650 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch.

Với kết quả đạt được, HĐQT HAH đề xuất phương án chỉ trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu. Theo đó, HAH sẽ chi khoảng 130 tỷ để trả cổ tức bằng tiền và phát hành thêm gần 39 triệu cổ phiếu mới nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.688 tỷ đồng . Thời gian thực hiện trong năm 2025, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Trong khi đó, Viconship vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Theo đó, Viconship đã phát hành tổng cộng 74,86 triệu cổ phiếu, trong đó gồm 8,98 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và 65,88 triệu cổ phiếu thưởng cho 16.226 cổ đông. Vốn điều lệ tương ứng tăng lên 3.744 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAH đang dừng ở mức 69.500 đồng/cp, giảm 18% so với đỉnh hồi cuối tháng 5 nhưng vẫn cao hơn 40% so với đầu năm. Tương tự, cổ phiếu VSC cũng đã điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng nhưng thị giá hiện vẫn đang ở mức 16.500 đồng/cp, cao hơn 34% so với đầu năm.