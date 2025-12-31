Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày mai, một quy định quan trọng trên sàn chứng khoán chính thức có hiệu lực, hàng trăm doanh nghiệp lớn chú ý

31-12-2025 - 16:46 PM | Thị trường chứng khoán

Từ ngày mai, một quy định quan trọng trên sàn chứng khoán chính thức có hiệu lực, hàng trăm doanh nghiệp lớn chú ý

HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa phát đi thông báo các Tổ chức niêm yết triển khai thực hiện việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “b) Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026…”.

Để đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và chính xác theo đúng lộ trình cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Được biết, Thông tư số 68/2024/TT-BTC quy định về lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh của công ty đại chúng như sau:

- Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2025.

- Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2026.

- Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2027.

- Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2028.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK ước tính KQKD quý 4/2025 của 63 cái tên "hot": SSI, VPB, KBC, MWG, PLX, POW lãi đột biến, một DN có thể tăng trưởng lợi nhuận gần 600%

CTCK ước tính KQKD quý 4/2025 của 63 cái tên "hot": SSI, VPB, KBC, MWG, PLX, POW lãi đột biến, một DN có thể tăng trưởng lợi nhuận gần 600% Nổi bật

Bán "bút bi quốc dân", một doanh nghiệp Việt thu gần 12 tỷ đồng mỗi ngày

Bán "bút bi quốc dân", một doanh nghiệp Việt thu gần 12 tỷ đồng mỗi ngày Nổi bật

Chứng khoán cuối ngày cuối năm: VN-Index áp sát 1.800 điểm, "tiệc vui" chỉ dành cho nhóm trụ

Chứng khoán cuối ngày cuối năm: VN-Index áp sát 1.800 điểm, "tiệc vui" chỉ dành cho nhóm trụ

16:40 , 31/12/2025
Khối ngoại tung gần 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên VN-Index lập đỉnh, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

Khối ngoại tung gần 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên VN-Index lập đỉnh, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

15:57 , 31/12/2025
Thư chúc mừng năm mới 2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thư chúc mừng năm mới 2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

15:57 , 31/12/2025
Chứng khoán Việt Nam lên cao nhất lịch sử trong phiên giao dịch cuối năm 2025

Chứng khoán Việt Nam lên cao nhất lịch sử trong phiên giao dịch cuối năm 2025

15:57 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên