Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên cuối năm, tung gần 300 tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường kết thúc năm 2025 với mức tăng giá vượt trội. VN-Index kết thúc 2025 ở mức 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm 2024. Ảnh hưởng đột biến tích cực đến từ các nhóm cổ phiếu với điển hình như GEE (+800,8% YoY), VIC (+736,5% YoY)... Thanh khoản năm 2025 tăng mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 32,9% so với năm 2024. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 700 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 308 tỷ đồng.

Cụ thể, STB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 293 tỷ đồng, theo sau là FRT (162 tỷ), CTG (76 tỷ), FPT (65 tỷ), HPG (52 tỷ), MWG (41 tỷ), TCB (19 tỷ), VTP (14 tỷ), VCI (14 tỷ) và SAM (14 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại PC1 với giá trị -279 tỷ đồng, tiếp theo là VPL (-106 tỷ), VIC (-81 tỷ), NAF (-21 tỷ) và KBC (-19 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VRE (-9 tỷ), CII (-7 tỷ), FUEVFVND (-7 tỷ), MBB (-6 tỷ) và VHM (-5 tỷ đồng).﻿