Chủ tịch VINASA, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa: Làm chủ công nghệ lõi để phụng sự quốc gia và vươn ra toàn cầu

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT (ngoài cùng bên trái) đại diện FPT công bố các cam kết triển khai sản phẩm Make in Viet Nam.

Top 10 Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam 2025.

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam 2025) là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, với sự tham dự của 1.500 đại biểu. Lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025 diễn ra cùng ngày với hoạt động triển lãm.

Tại sự kiện, FPT công bố các cam kết năm 2026 trong việc triển khai sản phẩm Make in Viet Nam, tập trung vào trợ lý ảo và mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt với quy mô ứng dụng rộng rãi. Cụ thể, FPT cam kết triển khai sản phẩm trợ lý ảo chăm sóc sức khỏe Long Châu, hỗ trợ trả lời và tư vấn cho 10 triệu lượt người dân. Đồng thời, FPT phát triển trợ lý ảo phục vụ khối cơ quan hành chính, triển khai cho trên 100.000 công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc và phục vụ người dân.

Cùng với đó, FPT đặt mục tiêu đưa mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt vào ứng dụng thực tiễn ở quy mô lớn, với tối thiểu 100 tỷ lượt sử dụng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như tài chính - ngân hàng và bán lẻ. Những cam kết này thể hiện cách tiếp cận của FPT trong việc phát triển công nghệ lõi không dừng ở nghiên cứu, mà gắn chặt với bài toán ứng dụng thực tế, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và khu vực công.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT trình bày bài tham luận với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và vươn ra toàn cầu” . Tổng giám đốc FPT nhấn mạnh Make in Viet Nam không chỉ là một khẩu hiệu, mà là lựa chọn mang tính sống còn của doanh nghiệp công nghệ Việt trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, với cá nhân ông và với FPT, Make in Viet Nam là một “ngọn cờ cảm hứng”, nhưng đồng thời cũng là câu hỏi được đặt ra liên tục, bền bỉ và đầy thách thức. “Với FPT, Make in Viet Nam chính là một ngã rẽ chiến lược – một quyết định khó khăn, thách thức nhưng không thể trì hoãn”, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của quốc gia, lãnh đạo FPT cho biết Tập đoàn đã chủ động thay đổi chiến lược phát triển, không chỉ nhằm tối ưu lợi nhuận, mà hướng tới phụng sự quốc gia. Đây là sự chuyển dịch căn bản từ tư duy tăng trưởng thuần túy sang đầu tư dài hạn cho khoa học – công nghệ và năng lực nội sinh của đất nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong gần 38 năm hình thành và phát triển, FPT đưa chiến lược quốc gia trở thành một phần trong chiến lược doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 3/12/2025, FPT thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ Chiến lược, gồm 5 đơn vị : Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5. Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, đây không phải là điều chỉnh mang tính tổ chức đơn thuần, mà là bước đi cụ thể hóa cam kết làm chủ công nghệ lõi. Tổng giám đốc FPT cũng cho biết, quá trình đi ra nước ngoài trong nhiều năm trước đây đã giúp FPT tích lũy kinh nghiệm toàn cầu trong tích hợp hệ thống, triển khai các giải pháp công nghệ lớn cho khách hàng quốc tế. Đây chính là nền tảng để FPT có thể chuyển giao, làm chủ và phát triển sản phẩm nhanh hơn trong những năm gần đây.

Song song với đầu tư công nghệ, FPT đang chuyển mạnh sang mô hình giáo dục gắn với nghiên cứu – phát triển. Đội ngũ giảng viên, cán bộ, chuyên gia của FPT trên toàn cầu cùng tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hình thành một hệ sinh thái tri thức thực chất, phục vụ trực tiếp cho chiến lược công nghệ lõi.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cũng nêu rõ thách thức trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ lõi - những sản phẩm “không thể sờ thấy, nắn được”, không trực tiếp “bay” nhưng lại nằm sâu trong các thiết bị, hạ tầng vận hành. Câu hỏi lớn được ông đặt ra là ai sẽ sẵn sàng thử nghiệm, và Nhà nước có sẵn sàng tạo không gian thử nghiệm cho doanh nghiệp Việt hay không. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất lúc này là tinh thần dấn thân.

Khép lại bài tham luận, ông Nguyễn Văn Khoa thay mặt Tập đoàn FPT cam kết thực hiện nghiêm túc 5 nội dung lớn: đầu tư cho giáo dục và phát triển con người; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào thực tiễn; cung cấp và xuất khẩu các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược của Việt Nam ra thế giới; đồng hành, liên minh cùng cộng đồng khoa học – công nghệ; và chấp nhận khó khăn, tiên phong, kể cả những sai lầm cần thiết, để tạo ra sản phẩm mới, đóng góp thực chất cho Make in Viet Nam và cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Tại Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025, FPT có 5 sản phẩm, dịch vụ lọt Top 10 Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam 2025. Cụ thể: FPT Insurance Suite (iSuite) là nền tảng số “all-in-one” cho ngành bảo hiểm, ứng dụng AI giúp tự động hóa toàn bộ chuỗi giá trị và rút ngắn thời gian phát hành, chi trả xuống chỉ còn vài giờ.

FPT Culture Tech là hệ sinh thái số hóa di sản “all-in-one” đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng các công nghệ 3D, AI và lưu trữ chuẩn quốc tế nhằm “bất tử hóa” di sản trên không gian số. FPT CX Suite là nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới, hiện phục vụ hơn 50 triệu khách hàng của trên 100 doanh nghiệp, giúp giảm tới 60% chi phí vận hành chăm sóc khách hàng.

FPT Camera Agent là firmware camera AI “Made by FPT”, tích hợp trực tiếp trên camera IP, được tin tưởng triển khai trong nhiều dự án an ninh quốc gia.

FPT AI Factory là nền tảng AI chiến lược cung cấp 43 dịch vụ AI, hỗ trợ hàng chục nghìn nhà khoa học và kỹ sư, thúc đẩy hệ sinh thái AI và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.