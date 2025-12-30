Một đối thủ của OpenAI tại Trung Quốc vừa được Meta mua lại với giá 2 tỷ USD

Meta thông báo hôm thứ Hai rằng công ty sẽ mua lại Manus, một startup trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Singapore, trong nỗ lực đẩy nhanh việc tích hợp AI tiên tiến trên các nền tảng của gã khổng lồ công nghệ này. Điểm đáng chú ý: đầu năm nay, Manus đã ra mắt AI agent của mình với tuyên bố vượt trội hơn DeepResearch của OpenAI - công cụ nghiên cứu AI được đánh giá cao của đối thủ.



Theo Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận với thương vụ, Meta đang hoàn tất thỏa thuận với Manus ở mức giá hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, các điều khoản tài chính chi tiết của thương vụ chưa được công bố. Cả hai công ty đều không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Meta mua lại startup AI Manus với giá 2 tỷ USD

Manus được thành lập tại Trung Quốc dưới tên Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co., nhưng đã chuyển trụ sở chính sang Singapore vào giữa năm 2025. Công ty này là một trong làn sóng các công ty công nghệ Trung Quốc đặt trụ sở tại Singapore trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sản phẩm cốt lõi của Manus là một Tác nhân AI đa năng hoạt động như một "nhân viên kỹ thuật số", có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ như nghiên cứu, lập trình và phân tích dữ liệu với sự can thiệp tối thiểu từ con người. Công ty đã quảng bá sản phẩm bằng cách hoàn thành hàng chục nhiệm vụ miễn phí cho người dùng trên nền tảng X, tạo được sự chú ý đáng kể trong cộng đồng công nghệ.

Theo thông cáo báo chí về thương vụ, kể từ khi ra mắt Tác nhân AI đầu tiên vào tháng 3.2025, Manus đã xử lý hơn 147 nghìn tỷ tokens và "cung cấp năng lượng cho hơn 80 triệu máy tính ảo".

Những con số ấn tượng này cho thấy quy mô triển khai và khả năng xử lý của nền tảng, mặc dù các thử nghiệm giai đoạn đầu do Business Insider thực hiện vào tháng 3/2025 đã chỉ ra cả tham vọng lẫn những hạn chế của sản phẩm, bao gồm dữ liệu ảo giác và lỗi thực thi trong các nhiệm vụ phức tạp.

Phát ngôn viên của Meta cho biết trong một tuyên bố với Business Insider: " Việc Meta mua lại Manus AI sẽ cho phép chúng tôi cung cấp công nghệ tiên tiến nhất cho người dùng với các biện pháp bảo vệ để loại bỏ các khu vực rủi ro tiềm ẩn ."

Manus nổi tiếng vì tạo ra các Tác nhân AI tự động hoàn thành công việc theo yêu cầu của người dùng

Công ty xác nhận rằng Manus đã xây dựng một Tác nhân tự động có khả năng xử lý độc lập các nhiệm vụ phức tạp như nghiên cứu thị trường, lập trình và phân tích dữ liệu, và công nghệ này sẽ được tích hợp trên các sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, bao gồm Meta AI.

Manus tự định vị mình là "lớp thực thi" cho AI, tập trung vào việc biến các mô hình tiên tiến thành các hệ thống có thể thực hiện công việc trong thế giới thực. Trong tuyên bố về thương vụ, Manus cho biết: "Thông qua việc cải tiến sản phẩm liên tục, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để làm cho các khả năng này đáng tin cậy và hữu ích hơn trên một loạt các trường hợp sử dụng thực tế ngày càng tăng."

Thương vụ này diễn ra khi Meta đang đẩy mạnh tham vọng AI thông qua tuyển dụng tích cực và các thỏa thuận mua bán. Đầu năm nay, Meta đã đầu tư vào Scale AI trong một thỏa thuận định giá công ty gắn nhãn dữ liệu này ở mức 29 tỷ USD và đưa CEO 28 tuổi của họ, Alexandr Wang, vào quỹ đạo của Meta. Động thái mua lại Manus cho thấy Meta đang tập trung đặc biệt vào lĩnh vực Tác nhân AI - các hệ thống tự động có khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ mà trước đây đòi hỏi sự can thiệp của con người.

Meta cho biết việc đưa đội ngũ Manus vào sẽ giúp công ty cung cấp các Tác nhân AI đa năng cho hàng tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang sử dụng các sản phẩm của mình. Thỏa thuận này sẽ không làm gián đoạn khách hàng hiện tại của Manus. Công ty sẽ tiếp tục bán đăng ký thông qua ứng dụng và trang web của mình, và sẽ tiếp tục hoạt động từ Singapore.