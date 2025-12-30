Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nvidia mua 5 tỷ USD cổ phần Intel theo thỏa thuận đã ký kết

30-12-2025 - 15:56 PM | Kinh tế số

Nvidia đã hoàn tất mua 5 tỷ USD cổ phần Intel theo thỏa thuận ký từ tháng 9/2025, sau khi được cơ quan chống độc quyền Mỹ phê duyệt, chính thức rót vốn cứu trợ Intel.

Nvidia mua 5 tỷ USD cổ phần Intel theo thỏa thuận đã ký kết- Ảnh 1.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo hồ sơ được Nvidia công bố ngày 29/12, tập đoàn này đã hoàn tất mua lượng cổ phiếu Intel trị giá 5 tỷ USD, chính thức thực hiện thỏa thuận đã được công bố từ tháng 9/2025.

Hồi tháng 9/2025, Nvidia thông báo sẽ trả 23,28 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Intel. Thỏa thuận này được xem là “phao cứu sinh” tài chính đối với Intel – công ty từng vấp phải sai lầm chiến lược, mở rộng công suất sản xuất tốn kém dẫn đến lâm vào tình trạng tài chính khó khăn.

Hồ sơ được công bố cho thấy Nvidia đã mua hơn 214,7 triệu cổ phiếu Intel theo mức giá được nêu trong thỏa thuận hồi tháng 9/2025, thông qua một giao dịch phát hành riêng lẻ.

Trước đó, các cơ quan chống độc quyền của Mỹ đã đồng ý để Nvidia và Intel triển khai thỏa thuận, với việc Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) hồi đầu tháng 12 ký phê duyệt khoản đầu tư của Nvidia vào Intel.

