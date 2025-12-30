Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữa làn sóng xoá app Zalo, người dùng đổ xô sang tải ứng dụng WhatsApp và Viber

30-12-2025 - 14:46 PM | Kinh tế số

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Zalo cập nhật một số điều khoản dịch vụ mới, gây ra nhiều tranh cãi.

Sáng 30-12, WhatsApp và Viber bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên iOS lẫn CH Play. Trong khi đó, các nền tảng nhắn tin quen thuộc khác như Messenger chỉ xếp thứ 35, còn Zalo đứng ở vị trí 43.

Trong khi đó, ứng dụng Zalo vẫn đang hứng chịu làn sóng đánh giá tiêu cực trên các kho ứng dụng. Trên App Store, điểm đánh giá trung bình của Zalo hiện giảm còn 3/5 sao, kèm theo hàng loạt bình luận chấm 1 sao.

Tình trạng tương tự cũng ghi nhận trên cửa hàng CH Play của Google, khi phần lớn các đánh giá mới nhất đều ở mức 1 sao. Nhiều người dùng bày tỏ lo ngại về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư.

"Toàn bộ dữ liệu người dùng được Zalo thu thập nhưng lại không có cam kết rõ ràng về việc bảo đảm an toàn. Như vậy, rủi ro gần như đổ hết lên người dùng" - một tài khoản bình luận kèm đánh giá 1 sao trên App Store.

Nhiều người còn kêu gọi tẩy chay, xoá app Zalo sau khi ứng dụng này "ép" người dùng cập nhật các điều khoản dịch vụ mới với nhiều quy định gây ra nhiều tranh cãi, ảnh hưởng tới quyền riêng tư, như: Zalo có quyền thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng nhưng lại miễn trừ trách nhiệm khi dữ liệu bị lọt lộ ra ngoài.

Nhiều người cho biết vì lo ngại việc gián đoạn công việc, học tập và liên lạc nên buộc phải nhấn "đồng ý" mà chưa kịp đọc kỹ nội dung điều khoản.

WhatsApp và Viber bất ngờ được tải nhiều nhất tại Việt Nam - Ảnh 1.

WhatsApp và Viber đang là hai ứng dụng được tải nhiều nhất Việt Nam

Đặc biệt, điều khiến người dùng bức xúc hơn cả là việc Zalo cho biết nếu không đồng ý với thỏa thuận mới, tài khoản sẽ không thể tiếp tục sử dụng.

Thậm chí, nền tảng còn thông báo "hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định".

WhatsApp là một nền tảng nhắn tin thuộc tập đoàn Meta (Mỹ), cũng thu thập các thông tin cơ bản như tên, số điện thoại, dữ liệu kết nối internet và thông tin từ danh bạ do người dùng hoặc người quen cung cấp.

Tuy nhiên, WhatsApp nhấn mạnh toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh và tài liệu đều được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối, bảo đảm chỉ người gửi và người nhận mới có thể đọc được nội dung.

Dù vậy, nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản do Meta đưa ra, tài khoản của họ cũng không bị xóa mà chỉ bị tạm dừng quyền truy cập.

Đến khi người dùng chấp nhận nhấn "Đồng ý" hoặc vượt quá thời hạn không sử dụng đối với một tài khoản (thường là nhiều năm sau).

Tương tự, Viber (Nhật Bản) cũng thu thập dữ liệu người dùng để vận hành và cải thiện dịch vụ, bao gồm thông tin hoạt động, sở thích và vị trí. Nền tảng này khẳng định các cuộc trò chuyện và cuộc gọi đều được mã hóa đầu cuối, kể cả Viber cũng không thể truy cập.

Thông tin mới về bảo hiểm y tế tất cả người dân cần biết

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

