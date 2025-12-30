Cuộc cách mạng chưa từng có tiền lệ của việt nam

Ảnh minh họa

Phát biểu Khai mạc Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2025, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, diễn đàn đã khơi dậy mạnh mẽ khát vọng sáng tạo, phát triển và làm chủ công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Từ đó đến nay, số lượng doanh nghiệp công nghệ số đã tăng từ khoảng 46.000 lên 80.000 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp công nghệ vươn ra thị trường quốc tế cũng tăng từ 1.200 lên hơn 2.000 doanh nghiệp. Doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số tăng 66%, từ 119 tỷ đô la Mỹ lên đến 198 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2025, doanh thu toàn ngành đã tăng 26%.

Cũng trong tháng 1/2025, tại diễn đàn này, bảy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hàng đầu gồm các tập đoàn Viettel, VNPT, FPT, CMC, VNG, Sovico… đã tiên phong cam kết làm chủ những công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, 5G, Blockchain, Digital Twin. Các doanh nghiệp đã chủ động bố trí nguồn lực để triển khai những cam kết này và đến nay, các cam kết đã được thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể và tích cực.

Năm 2025 là một năm bản lề, đánh dấu những chuyển biến đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Trong đó, những đột phá về thể chế là yếu tố then chốt, mở đường cho mọi đột phá khác.

Trong năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, trình Chính phủ và Quốc hội thông qua hơn 10 luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây là số lượng công việc chưa từng có, tương đương với khoảng 20 năm mà hai Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông trước đây xây dựng văn bản pháp luật. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc kiến tạo hành lang pháp lý và các chính sách quy chuẩn, thúc đẩy phát triển công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc

Những luật được ban hành không chỉ có vai trò quản lý nhà nước mà còn nhằm giải phóng sáng tạo, mở ra không gian phát triển và tạo sự minh bạch. Cụ thể: Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã giải phóng tối đa tiềm năng trí tuệ quốc gia; Luật Công nghiệp công nghệ số đã xác lập công nghệ số là động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy công nghệ Việt Nam và sản phẩm chiến lược của Việt Nam; Luật Trí tuệ nhân tạo đã kiến tạo khuôn khổ phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm; Luật Chuyển đổi số đã hình thành khung quản trị quốc gia số thống nhất và Luật Công nghệ cao đã khẳng định khát vọng làm chủ, tạo xung lực cho Việt Nam vươn lên.

Bên cạnh những đột phá và chuyển biến đã có, Diễn đàn Công nghệ Việt Nam lần thứ bảy được tổ chức trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Trong năm vừa qua, đất nước đã triển khai những thay đổi mang tính cách mạng chưa từng có tiền lệ. Việt Nam đã sắp xếp, điều chỉnh lại không gian phát triển thông qua việc hợp nhất, sáp nhập các tỉnh. Việt Nam cũng đã cải cách quản trị địa phương từ mô hình ba cấp xuống hai cấp.

Những thay đổi căn bản này đã mở ra thời cơ rất lớn để cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào quá trình kiến tạo và phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chính các doanh nghiệp vươn tầm, hiện thực hóa khát vọng làm chủ sản phẩm công nghệ chiến lược và công nghệ lõi. Không làm chủ công nghệ chiến lược và công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt Nam không thể khai thác tối đa tài năng quốc gia và đất nước không thể vươn mình trong giai đoạn mới. Đây chính là con đường để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.

Tóm lại, Diễn đàn Quốc gia Công nghệ Việt Nam lần thứ bảy đánh dấu một dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, một kỷ nguyên vươn lên mạnh mẽ của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, với trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trải qua sáu năm tổ chức, diễn đàn lần thứ bảy chính thức mở ra một giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, nhưng cũng là giai đoạn đầy cơ hội và vinh quang đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.