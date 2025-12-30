CMC từ “làm chủ công nghệ lõi” đến cam kết thoát lệ thuộc vào “thực dân công nghệ kiểu mới”

Diễn đàn năm nay tập trung vào thông điệp thúc đẩy sản phẩm Make in Vietnam bước sang giai đoạn phát triển mới, nơi doanh nghiệp công nghệ Việt không chỉ “làm ra sản phẩm” mà hướng tới dẫn dắt bằng nền tảng, công nghệ cốt lõi và hệ sinh thái , phục vụ trực tiếp cho mục tiêu đổi mới sáng tạo quốc gia và tăng năng lực tự chủ chiến lược.

Toàn cảnh Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam- MakeinVietnam 2025

Hai nhiệm vụ quốc gia 2025: Cloud quốc gia và AI phục vụ lĩnh vực pháp luật

Theo đại diện CMC, việc được giao và ghi nhận triển khai hai nhiệm vụ quốc gia trong năm 2025 là dấu mốc thể hiện niềm tin đối với năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt , đồng thời đặt ra chuẩn mực cao về chất lượng, an toàn và khả năng mở rộng khi triển khai trên quy mô lớn.

Với CMC OpenAI/CLS , CMC cho biết nhiệm vụ bao gồm (1) Trợ lý ảo luật pháp phục vụ hệ thống chính quyền 2 cấp và (2) mô hình LLM cho lĩnh vực Luật Việt Nam , tiếp tục được triển khai theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025. Hướng đi này nhằm đưa AI vào những bài toán có yêu cầu chuẩn mực và độ tin cậy cao, hỗ trợ công tác rà soát, tra cứu, tổng hợp và xử lý nghiệp vụ pháp luật trong bối cảnh hệ thống văn bản ngày càng lớn và biến động nhanh.

Ở trụ cột hạ tầng, CMC AI Cloud được giới thiệu là nền tảng điện toán đám mây quốc gia , tiếp tục triển khai theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025. CMC nhấn mạnh định hướng “Make in Vietnam” ở cloud không chỉ là cung cấp dịch vụ, mà là từng bước tự chủ hạ tầng, năng lực vận hành và các lớp nền tảng lõi , đủ khả năng làm bệ đỡ cho các hệ thống dùng chung.

Trong phần cập nhật kết quả, CMC nêu mục tiêu xây dựng năng lực công nghệ theo chuẩn “sẵn sàng triển khai” với mức độ trưởng thành cao, dựa trên triết lý “trí tuệ và dữ liệu Việt Nam” , hướng tới làm chủ công nghệ lõi thay vì phụ thuộc vào các nền tảng độc quyền.

Tham luận của Chủ tịch CMC: Đổi mới sáng tạo để thoát lệ thuộc vào “thực dân công nghệ kiểu mới”

Tại diễn đàn, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành CMC Nguyễn Trung Chính trình bày tham luận về đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi trong bối cảnh AI và dữ liệu lớn trở thành yếu tố quyết định năng suất, sức cạnh tranh và quyền tự chủ chiến lược của quốc gia.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất tâm huyết làm chủ Công nghệ Việt tại MakeinVietnam 2025

Ông nhấn mạnh, nếu quốc gia không làm chủ công nghệ lõi sẽ dễ rơi vào “bẫy gia công” giá trị thấp, đối diện nguy cơ “chảy máu” dữ liệu – tri thức ra bên ngoài, và bị suy giảm quyền tự quyết về kinh tế cũng như an ninh. Từ đó, Chủ tịch CMC đặt vấn đề đầu tư cho khoa học – công nghệ cần được nhìn như đầu tư cho chủ quyền quốc gia , nhằm thoát lệ thuộc và tránh một dạng “thực dân công nghệ kiểu mới” – khi dữ liệu, nền tảng và tiêu chuẩn bị chi phối bởi các trung tâm công nghệ bên ngoài.

Ở lớp lập luận trung tâm, ông cho rằng: lịch sử chứng minh quốc gia làm chủ khoa học – công nghệ là quốc gia làm chủ vận mệnh phát triển của chính mình . Trong khi đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là “công cụ gần như duy nhất” để nâng chất lượng tăng trưởng, bứt phá năng suất và thoát bẫy thu nhập trung bình; xa hơn, đây cũng là năng lực cạnh tranh cốt lõi quyết định sự sống còn trên thị trường toàn cầu. Con đường hướng tới khát vọng 2045, theo ông, phải là con đường tự chủ và dẫn dắt.

“Doanh nghiệp kiến tạo quốc gia đổi mới sáng tạo”: 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trong tham luận, Chủ tịch CMC đề xuất một khung hành động theo hướng “doanh nghiệp kiến tạo quốc gia đổi mới sáng tạo”, với bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất – Thể chế: cần cơ chế chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo, đồng thời bảo vệ sở hữu trí tuệ để khuyến khích đầu tư dài hạn cho R&D và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thứ hai – Công nghệ lõi: ưu tiên các mũi nhọn có tính nền tảng như AI, bán dẫn, hạ tầng số , bởi đây là những lớp công nghệ quyết định quyền tự chủ chiến lược và vị thế cạnh tranh.

Thứ ba – Doanh nghiệp: xây dựng các doanh nghiệp mạnh đủ tầm vóc, đủ năng lực đầu tư dài hạn, làm chủ hệ sinh thái sản phẩm và “kéo” thị trường trong nước đi cùng tiêu chuẩn mới.

Thứ tư – Liên kết “03 Nhà”: phát triển mô hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà trường/viện nghiên cứu phối hợp theo vai trò rõ ràng: Nhà nước kiến tạo thể chế, sandbox và đầu tư hạ tầng số chiến lược; Doanh nghiệp thương mại hóa nghiên cứu, đầu tư R&D lớn và làm chủ công nghệ lõi nội địa; Nhà trường cung ứng nhân lực thực chiến, nghiên cứu cơ bản đột phá và ươm tạo ý tưởng sáng tạo.

Theo CMC, mô hình này nhằm giải bài toán “đi từ bài toán quốc gia ra công nghệ lõi”, đồng thời đảm bảo đổi mới sáng tạo được đo bằng năng lực triển khai thực tế, chứ không chỉ dừng ở ý tưởng.

Đăng ký 6 nhiệm vụ quốc gia 2026, C-Health là điểm nhấn được lựa chọn trước mắt

Bên cạnh hai nhiệm vụ 2025, CMC cho biết đã đăng ký 6 nhiệm vụ quốc gia cho năm 2026 , theo định hướng phát triển các nền tảng dùng chung và năng lực lõi cho khu vực công – doanh nghiệp – người dân. Danh mục gồm:

CMC OpenAI/CLS (tiếp tục theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025): Trợ lý ảo luật pháp cho chính quyền 2 cấp và LLM cho lĩnh vực Luật Việt Nam. CMC AI Cloud (tiếp tục theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025): Nền tảng điện toán đám mây quốc gia. CMC Comprehensive Security Platform: Nền tảng bảo mật toàn diện quốc gia “Made by CMC”. C-GOV Platform: Nền tảng quản lý, điều hành và chuyển đổi số xã/phường “Made by CMC”. C-HEALTH Platform: Nền tảng y tế số và chăm sóc sức khỏe thông minh “Made by CMC”. C-Vision Platform: Nền tảng giám sát, phân tích hình ảnh và điều hành thông minh “Made by CMC”.

Trong đó, trước mắt C-HEALTH Platform được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn là nhiệm vụ quốc gia giao CMC triển khai trong năm 2026 . CMC xác định đây là bước mở rộng quan trọng của năng lực Make in Vietnam sang một lĩnh vực thiết yếu, yêu cầu cao về độ tin cậy, an toàn và bảo vệ dữ liệu, đồng thời có khả năng tạo tác động xã hội rõ rệt.

Cam kết của CMC: dồn mọi nguồn lực cho nhiệm vụ quốc gia 2025–2026

Khép lại phần chia sẻ, Chủ tịch CMC nhấn mạnh tinh thần tự hào và trách nhiệm khi được giao các nhiệm vụ quốc gia, coi đây là ưu tiên chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ và đóng góp thiết thực cho đất nước trong giai đoạn 2025–2026.

Ông khẳng định CMC sẽ đầu tư mạnh mẽ và dài hạn, từ hạ tầng, công nghệ lõi, dữ liệu, đến nhân lực chất lượng cao, nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã được ghi nhận trong năm 2025 và nhiệm vụ mới trong năm 2026; qua đó tạo ra các nền tảng Make in Vietnam có thể nhân rộng, phục vụ khu vực công và thị trường rộng lớn hơn, góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh trên con đường độc lập – tự chủ – thịnh vượng.