Chủ xe "rối não" không biết mua ghế an toàn nào cho trẻ

Theo quy định mới có hiệu lực từ 1-1-2026, tất cả ô tô chở trẻ em bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn chuyên dụng.

Quy định nhằm tăng bảo vệ cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông nhưng trên thực tế lại khiến nhiều phụ huynh lúng túng vì không biết chọn loại ghế nào, tiêu chuẩn ra sao và cách lắp đặt thế nào cho đúng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện thị trường có hàng trăm mẫu ghế an toàn: ghế nôi, ghế xoay, ghế chuyển tiếp, ghế nâng… chia theo độ tuổi, cân nặng, chiều cao. Tuy nhiên, chất lượng và tiêu chuẩn lại rất chênh lệch.

Một số sản phẩm đạt chuẩn châu Âu ECE R44/04, R129 (i-Size), số khác chỉ ghi chung chung “ghế an toàn trẻ em”, nguồn gốc xuất xứ khắp nơi, khiến người mua rất khó đánh giá.

Ghế giá rẻ chỉ hơn 200.000 đồng

Chị Thanh Huệ (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết đã mất gần một tuần đọc đánh giá, hỏi kinh nghiệm các hội nhóm nhưng vẫn không biết nên chọn ghế xoay 360 độ, ghế cố định hay loại đơn giản vì giá từ vài triệu đến hơn chục triệu, mà không biết loại nào phù hợp.

Anh Đào Khai Ngọc ở phường Cát Lái (TPHCM) cũng phân vân mua ghế chục triệu hay ghế giá rẻ hiện đang bán đầy trên mạng với mức giá chỉ có vài ba trăm ngàn đồng.

Anh Ngọc dẫn chứng ghế trẻ em bán trên mạng như AutoX cho bé 6 tuổi có giá giảm 35% còn hơn 200.000 đồng, hoặc ghế sử dụng cho trẻ từ 0 – 6 tuổi cũng giảm 50% còn 369.000 đồng, còn ghế Cola Home mẫu 0 – 4 tuổi có giá 408.000 đồng, ghế cho trẻ từ 3 – 12 tuổi có giá 625.000 đồng. "Ghế trẻ em có giá rẻ như vậy không biết có sử dụng được hay không" - anh Ngọc phân vân.

Nhiều mẫu ghế có giá hơn 20 triệu đồng

Ngược lại, phân khúc cao cấp có mức giá lên tới 15–22 triệu đồng, như các thương hiệu Bebebus, Chicco, Joie, Maxi-Cosi… khiến phụ huynh càng khó lựa chọn.

Không ít cha mẹ cũng nhầm lẫn giữa giới hạn tuổi và giới hạn cân nặng, dẫn đến chọn ghế không phù hợp. Có trẻ 5 tuổi nhưng nhẹ cân vẫn phải dùng ghế có dây đai, trong khi nhiều người lại vội chuyển sang ghế nâng quá sớm.

Trong khi những khách hàng mua online thường chỉ dựa vào mô tả độ tuổi, đến khi dùng thực tế lại lỏng lẻo hoặc không vừa kích thước cơ thể trẻ.

Nguy hiểm hơn, các chuyên gia cho biết nếu lắp sai ghế, hiệu quả bảo vệ gần như bằng không. Nhiều khảo sát quốc tế ghi nhận 60–70% ghế trẻ em bị lắp sai: dây đai quá lỏng, đặt ghế ngược chiều nhưng không cố định chắc chắn, hoặc cho trẻ quay xuôi quá sớm.

Nhiều chủ xe đồng tình ủng hộ quy định bắt buộc ghế an toàn nhưng cho rằng cần sớm có hướng dẫn rõ ràng và thống nhất về tiêu chuẩn, cách phân loại theo độ tuổi – cân nặng và cách lắp đặt. Điều này sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn và tránh tình trạng “mua rồi vẫn sai”.