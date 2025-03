Chưa bán mẫu xe thuần điện nào, hãng vừa tặng xe cho Nguyễn Xuân Son đã chơi lớn tính chuyện phát triển trạm sạc toàn quốc - bước đi chưa từng có trong tiền lệ

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa công bố chính thức ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn EVG và Công ty TNHH Chargeplus Việt Nam để triển khai mạng lưới trạm sạc hiện đại trên toàn quốc.

EVG là đơn vị cung cấp giải pháp platform thông minh cònChargeplus là nhà cung cấp giải pháp sạc xe điện tích hợp hàng đầu tại Singapore và Đông Nam Á.

Theo O&J, hệ thống trạm sạc do 3 bên phát triển không chỉ bao gồm các trạm sạc nhanh từ 30 kW - 360 kW, mà còn tích hợp các tiện ích như ứng dụng quản lý sạc trên điện thoại, giúp người dùng tìm kiếm trạm sạc gần nhất, kiểm tra tình trạng sạc và thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, khách hàng mua xe của Omoda & Jaecoo sẽ được hưởng các gói ưu đãi sạc riêng.

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, việc triển khai hệ thống trạm sạc không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người dùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng sử dụng xe xanh, từ đó góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Động thái này của Omoda & Jaecoo Việt Nam được xem là mở đường cho dòng ô tô thuần điện mà hãng sắp phân phối tại thị trường Việt. Đồng thời, hứa hẹn sẽ trở thành lời giải cho bài toán khó xoay quanh vấn đề trạm sạc của những mẫu xe điện Trung Quốc.

Khi bước chân vào thị trường Việt, hãng loạt "ông lớn" của Trung Quốc như BYD, Aion hay MG đều chọn hướng đi không đầu tư phát triển trạm sạc. Thay vào đó, hãng một mặt bố trí trụ sạc tại toàn bộ đại lý để hình thành "mạng lưới sạc" riêng, mặt khác bắt tay cùng các đơn vị phát triển trạm sạc tư nhân để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhìn chung, cách làm của BYD, MG hay Aion khá phù hợp với xu thế toàn cầu, tuy nhiên khó có thể thành công tại Việt Nam.

Trên thực tế, mạng lưới sạc công cộng ở Việt Nam chủ yếu là các trụ sạc V-GREEN do VinFast đầu tư xây dựng riêng cho xe điện của hãng. Trong khi, các đơn vị đầu tư trạm sạc tư nhân dù đã có nhưng không nhiều, chỉ có 1 vài cái tên tiêu biểu như Eboost, EV One, EverCharge, EVN, DatCharge, Rabbit EVC, PV Power... do đó, nếu bỏ qua hệ thống trạm sạc V-GREEN, mạng lưới sạc công cộng do tư nhân phát triển vẫn còn khá mỏng tại Việt Nam.

Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết đang mở rộng danh mục xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO2. Trong đó, mẫu Jaecoo J7 PHEV, ra mắt vào tháng 1/2025, được trang bị hệ thống Super Hybrid (SHS), mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng tối đa, là mẫu xe khẳng định cam kết của thương hiệu trong hành trình hướng đến phương tiện bền vững.

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa tặng một chiếc Jaecoo J7 cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đồng thời công bố cầu thủ này trở thành đại xứ thương hiệu của hãng.

Đáng chú ý, mẫu xe này gần đây đã được chính Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền trao tặng cho đại sứ thương hiệu của hãng - cầu thủ Nguyễn Xuân Son, chân sút vừa vô địch Đông Nam Á cùng đội tuyển Việt Nam. Chiếc xe đặc biệt này ngay lập tức gây chú ý khi khoác lên mình lớp sơn đỏ, kèm hình ảnh Xuân Son trên nắp capo. Theo thương hiệu, anh sẽ có danh hiệu là Mr.JAECOO, đồng thời góp mặt trong các chiến dịch quảng bá, sự kiện ra mắt xe mới và lan tỏa tinh thần tiên phong đến cộng đồng yêu xe tại Việt Nam.

Trước đó, tháng 4/2024, Tập đoàn Geleximco và thương hiệu xe Omoda & Jaecoo (thuôc tập đoàn Chery, Trung Quốc) đã chính thức ký kết xây dựng một nhà máy tại Việt Nam với công suất 200.000 xe/năm, để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo.

Trong năm 2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc, dự kiến đạt 39 đại lý đi vào hoạt động vào cuối năm.