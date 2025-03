Một loại củ được ví như “nhân sâm trắng", ở nước ta có rất nhiều

Lợi ích tuyệt vời từ củ cải trắng

Giàu chất dinh dưỡng

Củ cải có lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Nước ép củ cải sống là nguồn cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa dồi dào giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe làn da và bảo vệ chống lại các gốc tự do có hại. Nó cũng chứa kali, folate và chất xơ, tất cả đều góp phần vào sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Rất tốt cho tiêu hóa

Theo VOV hàm lượng chất xơ trong nước ép củ cải cũng giúp ngăn ngừa táo bón, cải thiện sức khỏe đường ruột và điều hòa nhu động ruột. Do đó đây là thức uống hữu hiệu dành cho những người có vấn đề về tiêu hóa.

Giải độc hiệu quả

Tác dụng lợi tiểu của củ cải cũng thúc đẩy sản xuất nước tiểu, giúp loại bỏ lượng nước dư thừa và chất độc ra khỏi cơ thể, từ đó hỗ trợ sức khỏe thận và giảm đầy hơi.

Giảm nguy cơ ung thư

Trong củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do – DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Làm đẹp da

Hàm lượng vitamin C cao trong nước ép củ cải sống góp phần mang lại tác dụng kỳ diệu cho làn da của bạn. Vitamin C rất cần thiết cho việc sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương và chống lại các dấu hiệu lão hóa, như nếp nhăn. Sử dụng thường xuyên nước ép củ cải góp phần mang lại làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn bằng cách bảo vệ da khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm.

Hỗ trợ giảm cân

Kết hợp nước ép củ cải sống vào chế độ ăn uống sẽ hỗ trợ giảm cân. Chất xơ trong củ cải giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác đói và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Ngoài ra, tính chất ít calo của nước ép củ cải khiến nó trở thành đồ uống thiết yếu cho những ai muốn kiểm soát cân nặng trong khi vẫn nhận được các chất dinh dưỡng.

Rất tốt cho gan

Thông thường các hợp chất trong củ cải cũng hỗ trợ men gan và thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo. Điều này đặc biệt có lợi cho những người muốn tăng cường sức khỏe gan và ngăn ngừa sự tích tụ các chất có hại.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trong củ cải rất giàu anthocyanin và các chất chống oxy hóa khác hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa và viêm. Những hợp chất này, kết hợp với kali có trong nước ép củ cải, giúp điều hòa huyết áp, giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim theo thời gian.

Tốt cho huyết áp

Một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng "hạ huyết áp" ở những người bị tăng huyết áp đáng kể. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Insulin vốn là một hormone được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thu glucose. Bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin, củ cải có thể là một giải pháp. Ở những người mắc bệnh tiểu đường thường không được ăn nhiều thức ăn có đường hoặc tinh bột. Củ cải lại rất giàu chất xơ, và có chỉ số glycemic thấp, bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng củ cải vì nó không làm lượng đường trong máu tăng lên.

Chỉ vài củ cải trắng bạn có thể chế biến thành nhiều món ngon. Củ cải còn có thể thái sợi để xào. Củ cải xào mà thêm dăm nhánh thìa là mùi vị rất riêng và hợp. Ngoài ra cũng có thể bào sợi, xào săn rồi đập thêm trứng. Củ cải xào trứng phải ăn nóng, khi ăn có rắc thêm hành hoa và hạt tiêu, rất dậy mùi. Đơn giản hơn cả thì là củ cải luộc. Củ cải luộc ngọt, mềm, tuy nhiên, những món luộc có vẻ không thích hợp với mùa đông. Mùa đông cần nhiều năng lượng nên có thể cho phép chế biến món ăn cầu kỳ và mỡ màng một chút ít. Củ cải luộc thanh, mát tuy nhiên cũng rất đưa cơm nếu là củ cải luộc chấm kho quẹt.

Gợi ý một số nước ép từ củ cải trắng tốt cho sức khỏe

Nước ép củ cải trắng gừng

Nguyên liệu

- 1 củ cải trắng.

- 1 miếng gừng nhỏ.

- 1 quả dưa chuột.

- 1/2 quả táo.

Cách chế biến

- Cho hỗn hợp củ cái trắng, gừng, táo, dưa chuột vào máy ép nước.

- Ép cho đều hỗn hợp sau đó thưởng thức.

Theo Lao Động củ cải trắng được biết đên với lợi ích về tiêu hóa, trong khi đó gừng có thể tạo thêm vị cay cho nước ép củ cải, hỗn hợp nước ép này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Nước ép củ cải trắng nghệ

Nguyên liệu

- 1 củ cải trắng.

- 10 gram bột nghệ.

- 1 củ cà rốt.

- 1/2 quả chanh.

Cách chế biến

- Cho hỗn hợp củ cái trắng, bột nghệ, cà rốt và nước cốt chanh vào máy ép nước

- Ép cho đều hỗn hợp sau đó thưởng thức.

Với đặc tính chống viêm, nghệ có thể được thêm vào nước ép củ cải cùng với cà rốt và chanh để tạo thành thức uống tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.