Vào ngày 17/3, BYD đã phát hành những bộ sạc siêu nhanh 10C phù hợp với xe điện chở khách với hệ thống điện áp cao 1000V. Thông số này nghĩa là chúng có thể sạc được 400 km trong vòng 5 phút. Chủ tịch công ty Wang Chuanfu tuyên bố rằng BYD sẽ thiết lập hơn 4.000 trạm sạc này trên khắp Trung Quốc.

BYD thường bị chỉ trích vì chức năng sạc chậm. Mặc dù được đánh giá cao về độ an toàn, pin Blade LFP của BYD mất nhiều thời gian sạc hơn so với các bộ pin 3 thành phần (Pin Lithium Nickel Mangan Coban Oxit) từ các nhà sản xuất khác. Do vậy ông trùm xe điện tại Trung Quốc đã quyết định thay đổi điều này.

Công ty chuẩn bị ra mắt những chiếc xe đầu tiên dựa trên nền tảng Super e-Platform với hệ thống điện áp cao 1000V. Để phù hợp với những chiếc xe điện này, BYD đã chính thức phát hành bộ sạc 1000 kW, cũng là một phần của Super e-Platform và được gọi là "Megawatt Flash Charger".

Bộ sạc có công suất sạc cực đại là 1000 kW hoặc 1 MW. Nhờ con số điên rồ này, trạm sạc của BYD hỗ trợ sạc 10C. Nó có thể sạc 400 km trong 5 phút, tức là mỗi giây sạc 2km. Trong quá trình thử nghiệm trực tiếp, trạm này đã đạt mức công suất 1 MW trong 10 giây khi sạc mẫu xe Han L và Tang L. Thời gian sạc của xe từ 7% đến 50% chỉ là 4,5 phút. Những xe thử nghiệm đều trang bị pin mới nhất của BYD với mô-đun nguồn silicon-carbide 1.500 V.

BYD Megawatt Flash Charger là bộ sạc xe du lịch mạnh nhất trong ngành, vượt qua mọi đối thủ. Các đối thủ chính cũng cho thấy hiệu suất ấn tượng, tuy nhiên vẫn không thể nhanh bằng. Ví dụ, Tesla V4 là 500 kW, Li Auto 5C là 520 kW, Nio Power là 640 kW, Xpeng S5 là 800 kW.

Theo CNC