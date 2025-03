Một doanh nghiệp tại Hà Nội sử dụng tài khoản Techcombank chuyển khoản nhầm 7 tỷ đồng: Người nhận tiền lo bị lừa đảo đã báo công an

Hồi 11 giờ 30 phút ngày 21/03/2025, Công an xã Việt Lập tiếp nhận đề nghị của anh P.V.X trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về việc: vào ngày 20/03/2025 tài khoản ngân hàng của anh nhận được số tiền 7 tỷ VNĐ do tài khoản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (tên tài khoản chuyển tiền của 01 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội), anh X đến đề nghị Công an xã Việt Lập hỗ trợ xác minh để chuyển trả lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Việt Lập đã báo cáo và được chỉ huy, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh trực tiếp đến để hỗ trợ phối hợp xác minh sự việc. Đến 14 giờ 00 phút ngày 21/03/2025, bà T.T.B.X đại diện đơn vị chuyển nhầm tiền và đại diện Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã đến trụ sở Công an xã Việt Lập để làm việc, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc được hỗ trợ nhận lại số tiền trên.

Qua làm việc với anh X cho biết bản thân và gia đình cũng thường xuyên tìm hiểu kiến thức và đọc, nghe các bài viết, bản tin tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó có bài tuyên truyền về “Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền nhầm” nên khi nhận được số tiền trên anh X đã đến cơ quan Công an để được phối hợp, hỗ trợ.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, các bên liên quan đã thực hiện xong thủ tục và chuyển trả đầy đủ số tiền cho doanh nghiệp trên.

Sau khi nhận được số tiền chuyển nhầm, bà T.T.B.X rất xúc động và đã trực tiếp gửi lời cảm ơn đến anh X và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt Lập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang.

Qua sự việc trên, đề nghị người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần chú ý kiểm tra kỹ thông tài khoản, tránh chuyển nhầm; khi nhận được số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình hãy liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ.