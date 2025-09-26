Chưa đầy 1 tuần nữa, loạt chính sách mới về thuế, bảo hiểm... chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu người dân

Đánh thuế với mọi thu nhập tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài

Theo điểm d khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số phải nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Luật này cũng bổ sung nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 cũng quy định về việc giảm thời gian miễn thuế đối với thu nhập từ bán sản phẩm công nghệ mới; Mở rộng đối tượng miễn thuế gồm thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành, thu nhập từ tiền lãi và từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

Bên cạnh đó, thay đổi ngành nghề được hưởng hưởng thuế suất ưu đãi. Cụ thể, bỏ và bổ sung một số ngành, nghề được hưởng ưu đãi…

Thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 71 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 đã bổ sung các khoản 18, 19, 20 vào sau khoản 17 Điều 4 về thu nhập được miễn thuế quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, thêm 03 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia làm việc cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Áp dụng thuế TNDN bổ sung với tập đoàn đa quốc gia từ 15/10

Theo Điều 3 Nghị định 236/2025/NĐ-CP, các trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung như sau:

- Đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất của công ty mẹ tối cao từ 750 triệu EUR/năm trở lên, đạt ngưỡng này trong ít nhất 02 năm của 04 năm liền kề trước năm tài chính xác định nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp tập đoàn mới thành lập, chỉ cần có 02 năm đạt ngưỡng doanh thu là thuộc diện áp dụng.

Không áp dụng đối với các trường hợp loại trừ theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 107/2023/QH15 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 236/2025/NĐ-CP.

Mức đóng BHYT đối với quân nhân và người lao động Bộ Quốc phòng từ 16/10

Theo Thông tư 98/2025/TT-BQP, mức đóng BHYT là là 4,5% mức lương cơ sở đối với trường hợp thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng gồm:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

- Nhóm do BHXH đóng;

- Nhóm do NSNN đóng;

- Nhóm được NSNN hỗ trợ, học sinh, sinh viên hệ dân sự trong các học viện, nhà trường Quân đội và Cơ yếu;

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Ngoài ra, Thông tư 90/2025/TT-BQP (hiệu lực ngày 02/10/2025) cũng đã quy định mức đóng, phương thức, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, người sử dụng lao động trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, hai năm đầu tính từ tháng, năm nhập ngũ (đủ 24 tháng) đóng bằng 22% của 02 lần mức tham chiếu; sau đó cứ mỗi năm tiếp theo tăng thêm 0,5 lần mức tham chiếu, tối đa bằng 04 lần mức tham chiếu.

Áp dụng quy đinh mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ em

Theo Thông tư 22/2025/TT-BYT các trường hợp cấp mới giấy chứng sinh cho trẻ gồm:

- Trẻ sinh tại cơ sở y tế: Cơ sở nơi trẻ sinh ra sẽ cấp giấy chứng sinh theo mẫu số 01 trước khi trẻ rời khỏi cơ sở hoặc theo yêu cầu của thân nhân.

- Trẻ sinh ngoài cơ sở y tế: Thân nhân phải nộp tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh trong vòng 30 ngày kể từ khi trẻ sinh ra. Cơ sở y tế sẽ xác minh thông tin và cấp giấy trong vòng 5 ngày làm việc.

- Trẻ sinh do mang thai hộ: Nếu trẻ sinh tại cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, giấy chứng sinh sẽ được cấp theo mẫu số 02. Nếu sinh tại cơ sở khác, cần có bản xác nhận từ cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

- Trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế: Giấy chứng sinh sẽ được cấp theo mẫu quy định, sau đó cấp giấy báo tử.

Giấy chứng sinh được lập thành 02 bản, một bản giao cho thân nhân và một bản lưu tại cơ sở y tế. Mỗi trẻ sinh đôi hoặc nhiều hơn sẽ có giấy chứng sinh với mã số khác nhau.