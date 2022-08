Chưa già tóc đã bạc trắng, có thể bạn cần bổ sung ngay một loại dinh dưỡng quan trọng

01. Cơ thể thiếu dinh dưỡng gì khiến tóc dễ bạc trắng?

Tóc bạc có thể là do thiếu vitamin B. Nghiên cứu y học phát hiện ra rằng việc thiếu vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 cũng là một lý do quan trọng giúp giảm tóc bạc. Nếu không có vitamin B, chức năng tế bào ngay lập tức suy giảm, dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Một số loại vitamin B cũng quan trọng đối với các chức năng trao đổi chất, góp phần sản xuất DNA và RNA trong cơ thể. Khi không bổ sung đủ vitamin B trong chế độ ăn uống, bạn có thể gặp phải tình trạng tóc, da và móng thay đổi sắc tố. Thiếu hụt vitamin B sẽ dẫn đến nhạt màu tóc, dần dần tóc đen chuyển thành bạc trắng.

Trung y cho rằng ngoài bổ huyết, thận xương nên ăn thêm thức ăn bổ huyết, bổ thận để dưỡng tóc đen. Những người bị bạc tóc sớm nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B như ngũ cốc, đậu, lòng động vật, gan thận, sữa, trứng, rau lá xanh,...

02. Những lý do khác khiến tóc nhanh bạc là gì?

Chế độ ăn không đủ chất

Nhiều người trẻ tuổi có nhiều tóc bạc thường xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là do ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt, việc thiếu hụt các chất quan trọng, góp phần nuôi tóc, chẳng hạn như protein và một số nguyên tố vi lượng khác có thể khiến tóc đen chuyển sang màu trắng.

Yếu tố di truyền

Sự xuất hiện của tóc bạc có liên quan mật thiết đến yếu tố gia đình. Nếu trong nhà có nhiều thành viên bị mọc tóc bạc từ khi còn trẻ thì nguyên nhân chủ yếu nằm ở yếu tố di truyền. Thay đổi thói quen và chất lượng sinh hoạt có thể phần nào cải thiện tình trạng này, nhưng cũng có thể không thay đổi gì nhiều.

Thức khuya trong thời gian dài

Ngày nay, nhiều người thường thức khuya, tăng nguy cơ bị bạc tóc khi còn trẻ. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài rất có hại cho sức khỏe. Khi đó, hệ thần kinh hoạt động quá sức, suy nhược thần kinh và viêm nhiễm có thể ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong cơ thể. Một khi thiếu ngủ sẽ dẫn đến mất cân bằng khí và huyết, cơ thể không thể nuôi dưỡng tóc và cuối cùng gây ra tóc bạc sớm.

Có bệnh mãn tính liên quan

Một số bệnh mãn tính cũng có thể dẫn đến sự phát triển của tóc bạc, chẳng hạn như cường giáp, lao, rối loạn nội tiết, rối loạn chức năng tự chủ, v.v.

Vì những căn bệnh này có thể phá hủy hoặc cản trở sự tăng trưởng và phát triển của tế bào sắc tố tại da hoặc chân tóc, khiến chúng mất khả năng tạo hắc tố, cản trở sự hình thành của các hạt melanin, dẫn đến tóc bạc.

Lão hóa bình thường

Nếu người lớn tuổi bắt đầu có tóc bạc nhiều hơn thì đây là biểu hiện sinh lý bình thường, chủ yếu là do vấn đề tuổi tác, dẫn đến hiệu quả trao đổi chất của cơ thể con người từ từ giảm xuống, xuất hiện một loạt các thay đổi từ bên trong, chẳng hạn như tóc bạc.

03. Làm thế nào để hạn chế tình trạng tóc bạc sớm?

Dựa trên những nguyên nhân đã kể trên, cần có kế hoạch thay đổi chế độ sinh hoạt sao cho phù hợp để cải thiện tình trạng này.

Tăng cường dinh dưỡng trong chế độ ăn

Tăng cường dinh dưỡng là cách đơn giản nhất để ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm ở người trẻ. Một số loại thực phẩm nên bổ sung nhiều hơn có thể là:

Rau chân vịt còn gọi là rau bina là loại rau rất giàu sắt và vitamin, giúp duy trì mái tóc bóng khỏe, làm chân tóc chắc, ngăn ngừa rụng tóc và mất màu của tóc.

Cà rốt rất giàu beta-carotene và vitamin A hỗ trợ rất tốt trong việc phát triển mái tóc và tăng cường các nang tóc.

Trứng là nguồn thực phẩm cung cấp protein và là một nguồn dưỡng chất biotin tuyệt vời, có tác dụng thúc đẩy sự phân chia tế bào của tóc và giúp bảo vệ các sợi tóc.

Quả óc chó có chứa biotin và vitamin B giúp nuôi dưỡng da đầu, cũng là nguồn thực phẩm giàu vitamin E, chống oxy hóa, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của tóc, chậm quá trình bạc tóc, giữ lại màu đen cho mái tóc.

Gia cầm nói chung là loại thực phẩm có hàm lượng protein cao và ít chất béo, vừa giúp mái tóc khỏe, vừa cung cấp dưỡng chất giúp da đầu nuôi dưỡng tóc.

Sữa chua là thực phẩm probiotic, có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và mái tóc của bạn…

Bỏ thuốc lá

Hút thuốc cũng là một yếu tố chính gây ra tóc bạc sớm. Một số thí nghiệm đã quan sát 600 người trên 30 tuổi và đưa ra kết quả rằng, xác suất tóc bạc ở những người hút thuốc lâu năm nhiều hơn 4 lần so với những người không hút thuốc. Nguyên nhân là do những chất hóa học và chất độc hại có trong thuốc lá sẽ gây tổn thương trực tiếp tới ADN của nang tóc khiến tình trạng tóc bạc sớm ngày càng diễn ra trầm trọng hơn. Do đó, nên bỏ thuốc sớm để hạn chế tình trạng lão hóa và bảo vệ mái tóc.

Hãy lạc quan

Cái nhìn lạc quan về cuộc sống và tâm trạng vui vẻ sẽ giúp duy trì sự thanh xuân, bao gồm cả mái tóc đen. Ngay cả khi bạn gặp phải những điều không vui, đừng để thế giới tinh thần của mình chìm trong tuyệt vọng. Vì điều này tương tự với việc dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân, không những vô ích mà còn phản tác dụng, thậm chí tổn hại đến sức khỏe.

Ăn nhiều thực phẩm màu đen

Thực phẩm màu đen có thể bồi bổ tinh khí cho thận. Nên bổ sung các loại thực phẩm có màu đen vào bữa ăn hàng ngày như vừng đen, đỗ đen, nấm mèo, gạo nếp đen, rong biển… vừa giúp ngăn ngừa rụng tóc, vừa làm cho tóc bóng mượt.

Massage da đầu

Những lúc rảnh rỗi, bạn có thể massage nhẹ nhàng da đầu hoặc dùng tay chải tóc cũng có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu ở da đầu, đẩy nhanh hoạt động của tế bào, thúc đẩy quá trình cung cấp chất dinh dưỡng đi nuôi tóc.

*Theo Ap Network